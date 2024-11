Especialistas do mercado confirmam presença no Milhas On The Road Evento acontece no dia 30 de novembro em São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/11/2024 - 17h03 (Atualizado em 22/11/2024 - 17h33 ) twitter

Hub de Milhas é uma plataforma criada em 2022 para levar conhecimento para todos que querem aprender a viajar mais barato Foto: Divulgação

O Milhas On The Road é um evento realizado pelo HUB de Milhas e tem como objetivo gerar conhecimento aos participantes sobre o mercado de milhas aéreas, emissões de passagens, hospedagem e geração de renda para desfrutar uma experiência de viagem que cabe no bolso.

“Nesse evento você vai descobrir como economizar de verdade em suas viagens e aprender a monetizar o conhecimento de milhas de uma forma simples e prática. Imagine saber como encontrar as melhores tarifas de passagens, se hospedar em hotéis de luxo com preços acessíveis, e ainda poder transformar isso em um negócio lucrativo”, adianta Felipe Ristow, sócio-fundador do Hub de Milhas.

Os especialistas Caio Nascimento, Guilherme Zamith, Thai Dias, além de Felipe Ristow, trarão conteúdos exclusivos sobre milhas e hospedagem e contarão quais são as melhores estratégias para viajar mais, melhor e mais barato.

Programação:

‌



- ⁠Caio Nascimento (@formacaogestordemilhas) com o tema: Como se tornar um Gestor de Milhas

- ⁠⁠Guilherme Zamith (@guizamithadvogado) com o tema: Direito dos Passageiros

- ⁠⁠Thai Dias (@viajorfina) com o tema: Mulheres que viajam o mundo com Milhas Aéreas

- ⁠⁠Felipe Ristow (@hubdemilhas) com o tema: Como Viajar mais Barato de A a Z

Serviço:

‌



São Paulo | 30/11, das 08h às 15h, no Mercure Pinheiros - São Paulo

Inscrições pelo link: https://www.hubdemilhas.com.br/milhas-on-the-road/

