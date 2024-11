Estacionamento do Aeroporto de Campo Grande receberá melhorias Serão criadas 50 vagas cobertas para carros e motos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/11/2024 - 16h31 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h31 ) twitter

Todo o projeto deve ser concluído até meados de 2025 Aena Brasil

O Aeroporto de Campo Grande, administrado pela Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, prepara diversas melhorias na área de estacionamento de veículos. Desde a semana passada, o espaço passou a ser administrado pela Estapar. A nova parceria prevê uma série de ações de modernização e qualificação do serviço, a fim de garantir a mais completa infraestrutura aos clientes.

O estacionamento do Aeroporto de Campo Grande receberá investimentos para aumentar a comodidade e segurança dos usuários, com a criação de 50 vagas cobertas para carros e motos, além de uma área dedicada exclusivamente a caminhonetes, com vagas maiores para esse tipo de veículo.

Também está prevista a instalação de novos equipamentos de controle automatizado, novas câmeras de monitoramento, câmeras de leitura de placas e estações de pagamento automático e via App. Está programada, ainda, a reforma da estrutura de sinalização horizontal, piso, iluminação e cercamento do estacionamento. A previsão é que os serviços sejam concluídos até meados de 2025.

Outra novidade que será implementada é o agendamento online do estacionamento. Os usuários podem aproveitar um valor promocional ao utilizar o Estapar Reserva, que permite pagamento antecipado pelo celular, com comodidade, segurança e sem filas, além de oferecer tarifas especiais e benefícios exclusivos.

“A Aena está focada em melhorar a experiência do passageiro que utiliza o Aeroporto de Campo Grande, desde o momento da chegada até o embarque para o voo. Nos próximos meses, haverá muitas outras novidades para os nossos clientes na capital sul-mato-grossense”, afirma Juan Jose Sanchez Guinoza, diretor comercial da Aena.

“Levaremos para o estacionamento do Aeroporto de Campo Grande toda a tecnologia e infraestrutura que já oferecemos nos demais aeroportos onde a Estapar está presente. Isso garante ao passageiro mais tranquilidade sobre onde deixar seu carro enquanto faz uma viagem de lazer ou a trabalho. É uma melhor experiência de atendimento ao cliente”, destaca Murillo Cerqueira, vice-presidente Comercial e de Operações da Estapar.

