Ethiopian Airlines lança novo Silver Lounge Espaço eleva a experiência do passageiro no Bole International Airport, na Etiópia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/09/2024 - 17h18 (Atualizado em 11/09/2024 - 17h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ethiopian: novo Silver Lounge Divulgação Ethiopian Airlines

A Ethiopian Airlines, maior grupo de aviação no continente africano, acaba de lançar o Silver Lounge, uma instalação exclusiva para os passageiros membros do ShebaMiles Silver. Estrategicamente posicionado dentro do Aeroporto Internacional de Bole, em Adis Abeba, o Silver Lounge oferece um ambiente sereno e atrativo onde os passageiros podem relaxar e aproveitar os serviços oferecidos.

Com 810 metros quadrados desenhados para oferecer um oásis sereno para viajantes, incluindo uma variedade de comodidades, áreas de refeição com buffets e serviços, assentos confortáveis para relaxamento, exclusiva área de fumantes, brinquedoteca, área para armazenamento de bagagens e outros serviços que aprimoram a experiência dos passageiros. O lounge tem capacidade para receber até 200 pessoas e garante uma experiência de viagem relaxante.

“Estamos felizes em abrir as portas deste magnifico lounge, que simboliza nosso contínuo esforço para elevar os padrões de hospitalidade nos céus e em terra”, disse Mesfin Tasew, CEO do Ethiopian Airlines Group. “O Silver Lounge é mais do que um espaço, é a personificação da nossa visão para melhorar mais ainda a experiência de nossos passageiros e solidificar Adis Abeba com um dos principais hubs da África”.

O compromisso da Ethiopian Airlines em fornecer uma experiência de viagem superior é exemplificada pela disponibilidade de vários lounges em aeroportos ao redor do mundo, atendendo às necessidades de diferentes perfis de clientes. Passageiros inscritos no Cloud Nine, ShebaMiles Platinum, Star Alliance Gold e Silver têm o privilégio de acessar o lounge em Adis Abeba.

‌



Novo aeroporto promete alta tecnologia para passageiros e cargas

A companhia aérea anunciou recentemente o lançamento do Mega Airport City, em Adis Ababa, que apresentará um terminal de 1,1 milhões de metros quadrados, incluindo instalações para os passageiros, 126,190 metros quadrados de instalações para as companhias aéreas, e mais de cem mil metros quadrados para o segmento cargo. Também incluirá uma pista de pouso associada e outras instalações essenciais para um aeroporto.

‌



A equipe de arquitetura irá incorporar elementos da herança Etíope para estabelecer uma nova estrutura emblemática para a nação.

Sobre a Ethiopian

‌



A Ethiopian Airlines Group (Ethiopian) é a marca de companhias aéreas que mais cresce globalmente e a maior do continente. Em seus 78 anos de operações bem-sucedidas, a Ethiopian tornou-se uma das principais companhias aéreas do continente, inigualável em eficiência e sucesso operacional. A Ethiopian comanda a maior parte da rede africana de passageiros e carga, operando a frota mais jovem e moderna para mais de 150 destinos domésticos e internacionais de passageiros e carga nos cinco continentes. A frota da Ethiopian consiste em aeronaves ultramodernas e ecologicamente corretas, como Boeing 737s, 777s, 787s, Airbus A350-900 e Bombardier Dash 8-400 cabine dupla, com uma idade média da de sete anos. A Ethiopian é a primeira companhia aérea na África a possuir e operar a maioria dessas aeronaves.

Tendo alcançado seu plano estratégico (Visão 2025) com antecedência, a Ethiopian está atualmente implementando um plano estratégico de 15 anos, chamado Visão 2035, que fará com que se torne um dos 20 grupos de aviação mais competitivos e líderes do mundo, orientado para o mercado e focado no cliente, fornecendo Transporte e Logística de Passageiros e Cargas, Treinamento em Aviação, Gerenciamento de Aeroportos e Serviços Terrestres, MRO e Manufatura Aeroespacial e Serviços de Viagens e Turismo. A Ethiopian foi a campeã em diversos prêmios cobiçados, incluindo o prêmio de “Melhor Companhia Aérea da África” da Skytrax por cinco anos consecutivos. A companhia aérea é membro da Star Alliance desde 2011 e tem registrado um crescimento mais do que triplicado nos últimos 10 anos.