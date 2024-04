Ethiopian Airlines lança novo voo para Varsóvia

Alto contraste

Ethiopian Airlines oferece mais quatro voos semanais ligando Europa e África Ethiopian Airlines

A Ethiopian Airlines, companhia com a maior malha aérea em operação no continente africano, anuncia o lançamento de um novo serviço de passageiros para Varsóvia, na Polônia, com quatro voos semanais, via Atenas. O voo inaugural acontece no dia 16 de junho de 2024, expandindo para 24 o número de destinos europeus atendidos.

A nova rota ET 764, de Adis Abeba para Varsóvia via Atenas, irá operar nas segundas, quartas e sextas-feiras e domingos. O voo de retorno é o ET 765, de Varsóvia para Adis Abeba via Atenas, que irá operar nas segundas, terças e quintas-feiras e aos sábados.

O CEO do Grupo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, comentou sobre o início do novo serviço de passageiros para Varsóvia: “Estamos muito animados com a possibilidade de expandir nossa presença no mercado europeu com mais um novo destino. Este crescimento está alinhado com a nossa estratégia de ligar a África ao mundo, promovendo comércio e turismo pelo continente.”

Com frota moderna, extensa malha aérea e serviços premiados, a Ethiopian Airlines continua a ser a companhia aérea líder no continente africano e um player global na indústria da aviação, oferecendo opções convenientes de viagem com conexões para mais de 135 destinos globais.

Ao celebrar seu 78º aniversário, a inclusão de Varsóvia à malha aérea da companhia solidifica a posição da Ethiopian como um elemento chave no mercado de aviação africano e além. Com mais de 60 destinos na África, a Ethiopian Airlines tem um papel chave em unir a África ao mundo e agora a Polônia em particular. Os viajantes já podem adquirir seus voos para Varsóvia via Atenas no site da Ethiopian Airlines ou através de um agente de viagens.

Sobre a Ethiopian

A Ethiopian Airlines Group (Ethiopian) é a marca de companhias aéreas que mais cresce globalmente e a maior do continente. Em seus 78 anos de operações bem-sucedidas, a Ethiopian tornou-se uma das principais companhias aéreas do continente, inigualável em eficiência e sucesso operacional. A Ethiopian comanda a maior parte da rede africana de passageiros e carga, operando a frota mais jovem e moderna para mais de 150 destinos domésticos e internacionais de passageiros e carga nos cinco continentes. A frota da Ethiopian consiste em aeronaves ultramodernas e ecologicamente corretas, como Boeing 737s, 777s, 787s, Airbus A350-900 e Bombardier Dash 8-400 cabine dupla, com uma idade média da de sete anos. A Ethiopian é a primeira companhia aérea na África a possuir e operar a maioria dessas aeronaves.

Tendo alcançado seu plano estratégico (Visão 2025) com antecedência, a Ethiopian está atualmente implementando um plano estratégico de 15 anos, chamado Visão 2035, que fará com que se torne um dos 20 grupos de aviação mais competitivos e líderes do mundo, orientado para o mercado e focado no cliente, fornecendo Transporte e Logística de Passageiros e Cargas, Treinamento em Aviação, Gerenciamento de Aeroportos e Serviços Terrestres, MRO e Manufatura Aeroespacial e Serviços de Viagens e Turismo. A Ethiopian foi a campeã em diversos prêmios cobiçados, incluindo o prêmio de “Melhor Companhia Aérea da África” da Skytrax por cinco anos consecutivos. A companhia aérea é membro da Star Alliance desde 2011 e tem registrado um crescimento mais do que triplicado nos últimos 10 anos.

