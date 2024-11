Ethiopian Airlines recebe o primeiro Airbus A350-1000 da África Aérea opera uma frota de 21 aeronaves da Família A350. Um total de 14 aeronaves A350 adicionais devem se juntar à frota da companhia aérea nos próximos anos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/11/2024 - 17h14 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h14 ) twitter

Ethiopian: primeiro A350-1000 do continente africano Divulgação Airbus

A transportadora nacional da Etiópia e maior operadora da Airbus na África, a Ethiopian Airlines, recebeu seu primeiro de quatro A350-1000 da Airbus em Toulouse, França. O primeiro de seu tipo a ser operado por uma operadora baseada na África, o A350-1000 permitirá que a Ethiopian Airlines aprimore seu serviço premium em destinos importantes, incluindo Washington DC, Londres, Paris e Frankfurt.

Até o momento, a Ethiopian Airlines opera uma frota de 21 aeronaves da Família A350. Um total de 14 aeronaves A350 adicionais devem se juntar à frota da companhia aérea nos próximos anos, incluindo 11 A350-900 e três A350-1000 adicionais. O A350-1000 fornecerá grande comunalidade operacional com a frota A350-900, garantindo integração perfeita com pilotos e mecânicos compartilhados, simplificando os processos de treinamento e manutenção.

Com uma capacidade total de 395 assentos, o A350-1000 aumentará a capacidade de passageiros da Ethiopian Airlines e proporcionará uma experiência aprimorada aos passageiros na maior cabine de classe executiva da frota da companhia aérea. A Ethiopian Airlines também apresentará a nova solução de conectividade via satélite HBCplus da Airbus, oferecendo conectividade perfeita e de alta velocidade de portão a portão.

O A350 é a aeronave widebody mais moderna e eficiente do mundo e o líder de longo alcance na categoria de 300-410 assentos. O design clean sheet do A350 inclui tecnologias de ponta e aerodinâmica, proporcionando padrões inigualáveis ​​de eficiência e conforto.

A cabine exclusiva Airspace do A350 é a mais silenciosa de qualquer corredor duplo no céu, apresentando uma redução de 50% na pegada de ruído em comparação com a aeronave da geração anterior. Ela oferece aos passageiros e tripulações os mais recentes produtos modernos de bordo para uma experiência de voo confortável. Os motores de nova geração da aeronave e o uso de materiais leves a tornam a aeronave widebody grande mais econômica em termos de combustível.

Assim como todas as aeronaves Airbus, a aeronave A350 já é capaz de operar com até 50% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF). A Airbus tem como meta ter sua aeronave com capacidade de até 100% de SAF até 2030.

Até o final de setembro de 2024, 1.340 A350s foram encomendados por 60 clientes em todo o mundo, tornando-o uma das aeronaves widebody de maior sucesso de todos os tempos. Clique aqui para mais informações sobre a Família A350.

