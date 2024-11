Ethiopian Airlines recebe prêmio de Melhor Companhia Aérea da África no APEX Passenger Choice Awards 2025 Companhia etíope finaliza o mês de outubro com reconhecimentos, premiações e chegada de novas aeronaves A350-1000 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 18h45 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ethiopian Airlines: Melhor Companhia Aérea da África Divulgação

A Ethiopian Airlines, líder do setor aéreo no continente africano, acaba de receber mais um reconhecimento pela qualidade do atendimento dado aos seus passageiros pelo mundo. Nesta semana, a companhia aérea africana foi premiada como a melhor do continente na edição 2025 do APEX Passenger Choise Awards, importante prêmio da indústria da aviação entregue nos Estados Unidos que recebe votos dos passageiros. A excelência da companhia foi destacada em diversas categorias, como “Melhor Serviço de Bordo”, “Melhor Entretenimento”, “Melhores Alimentos e Bebidas”, “Melhor Assento Conforto” e “Melhor Wi-Fi” na região africana.

O CEO do Grupo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, expressou sua satisfação com o reconhecimento: “Estamos dedicados em oferecer uma experiência de viagem excepcional. Vencer o APEX Best Overall in Africa novamente valida nosso compromisso e, por isso, parabenizo toda a nossa família Ethiopian, funcionários, passageiros e parceiros por este sucesso compartilhado.”

Pioneirismo com o A350-1000

Além do prêmio, a Ethiopian Airlines também comemora a chegada das primeiras unidades de A350-1000 em sua frota. A partir de 2025, a companhia se tornará a primeira na região a operar voos com esta moderna aeronave, que será conhecida como “Ethiopia Land of Origins”. As rotas que utilizarão as novas aeronaves, a partir de março do próximo ano, incluirão destinos como Accra, Lagos, Londres e Washington, partindo de Adis Abeba.

‌



Os passageiros da classe executiva, Cloud Nine, poderão desfrutar de internet de alta velocidade, tomadas USB, telas de entretenimento com tecnologia 4K e conexão Bluetooth. Para a classe econômica, o A350-1000 oferece mais espaço para as pernas entre as fileiras, assegurando maior conforto durante os voos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.