Ethiopian nega que tenha repassado assento a passageiro VIP Segundo vídeo publicado nas redes sociais, passageira alegava que tinha sido retirada de assento para dar lugar a ministro de Estado Luiz Fara Monteiro 24/07/2024 - 16h30 (Atualizado em 24/07/2024 - 16h31 )



A350-9 da Ethiopian Airlines Anna Zvereva / Wikimedia Commons

A Ethiopian Airlines enviou uma nota ao blog após um vídeo viralizar com uma passageira supostamente sendo retirada de sua poltrona para dar lugar a um ministro de Estado.

Nota oficial sobre video divulgado

A Ethiopian Airlines tomou conhecimento da divulgação de um vídeo sobre uma passageira que teria sido removida do voo ET 308 no dia 19 de julho, de Adis Abeba para Nairobi. Após investigação interna, informamos que o voo citado estava com overbooking, e as pessoas que estavam com passagens standby só embarcariam se houvesse disponibilidade, minutos antes do embarque ser encerrado. O agente responsável pelo embarque informou que o voo estava lotado e que os passageiros deveriam esperar o próximo voo. Os passageiros, no entanto, ignoraram os aleras do funcionário e tentaram entrar no voo, ultrapassando as equipes de segurança e embarque.

Nossos funcionários educadamente pediram que desembarcassem, sendo atendidos por um dos passageiros. Os outros dois foram conduzidos pela segurança para fora da aeronave.

É pertinente mencionar que estes passageiros estavam com standby da classe economica, e suas reservas em nada sofreram interferência pela presença de um passageiro VIP de outra nacionalidade na classe executiva do voo.

A Ethiopian Airlines segue um protocolo padrão no qual VIPs, passageiros da Classe Executiva, membros Platinum Sheba Milies tem permissão de embarcar após todos os passageiros serem acomodados. Houve um equívoco entre os passageiros standby, levando a acreditar que seus assentos seriam repassados para um passageiro VIP. Não foi o que aconteceu, e o vídeo divulgado não reflete a verdadeira sequencia de eventos.

A Ethiopian Airlines se dedica a garantir a segurança e bem-estar de todos nossos passageiros e adesão às nossas diretrizes operacionais estabelecidas. Os passageiros afetados pelo overbooking foram alocados no voo seguinte disponível. Agradecemos sua compreensão neste assunto.