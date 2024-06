EUA impõem R$ 13 milhões em multas às companhias aéreas por atrasos em reembolsos de COVID

Alto contraste

Departamento de Transportes dos EUA: multa de R$ 13 milhões à Air France-KLM, Lufthansa e South African Airways (Lucas Batista)

O Departamento de Transportes dos Estados Unidos (USDOT) informou esta segunda-feira que impôs 2,5 milhões de dólares - o equivalente a 13 milhões de reais - em penalidades civis no total contra a Lufthansa , Air France unidade KLM Royal Dutch Airways e South African Airways, informa reportagem da Reuters.

As sanções civis referem-se a atrasos significativos no fornecimento de mais de 900 milhões de dólares em reembolsos devidos aos passageiros devido a voos interrompidos pela pandemia da COVID-19 e depois de milhares de clientes de companhias aéreas terem sido forçados a esperar meses. Das multas de US$ 1,1 milhão impostas à KLM e à Lufthansa, cada companhia aérea recebeu US$ 550 mil por reembolsos de passagens não reembolsáveis em voos nos EUA.

Em 2022, o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, disse que o governo dos EUA concluiu 10 investigações de companhias aéreas sobre atrasos no reembolso de passageiros pandêmicos e que mais 10 estavam pendentes.

Em 2020, milhares de pedidos de reembolso de passageiros da Lufthansa em voos nos EUA demoraram mais de 100 dias para serem processados.

A Lufthansa disse em comunicado que fez todos os reembolsos exigidos e que “o atraso no pagamento sancionado pelo USDOT se deve exclusivamente ao nível historicamente sem precedentes de reembolsos durante a pandemia de COVID”. KLM e South African Airways não comentaram imediatamente.

A Lufthansa disse ao USDOT que, devido aos efeitos imprevisíveis do COVID, foi forçada a cancelar milhares de voos e inundada com pedidos de reembolso, colocando-a em risco de insolvência. Ele disse que estava recebendo “o equivalente à carga de trabalho de dois meses e meio que chega todos os dias” de pedidos de reembolso.

A transportadora alemã disse que entre março de 2020 e setembro de 2022 forneceu US$ 5,3 bilhões em reembolsos, incluindo US$ 802 milhões a clientes dos EUA.

A KLM disse ao Departamento de Transportes em junho de 2020 que começou a oferecer reembolsos a todos os consumidores com passagens não reembolsáveis em voos interrompidos nos EUA, mas disse que “problemas técnicos e de pessoal e o grande número de pedidos de reembolso fizeram com que milhares de consumidores esperassem por muitos meses”.

A KLM afirma que adotou uma das políticas de reembolso e troca de passagens mais amigáveis ao cliente do setor e forneceu US$ 84,15 milhões em reembolsos a clientes em voos nos EUA que não tinham direito a reembolso.

O USDOT disse ter mais de 400 reclamações de que a estatal South African Airways não conseguiu fazer reembolsos em tempo hábil. A companhia aérea estava prestes a ser liquidada antes de entrar numa forma de protecção contra falência em 2019, e as suas finanças pioraram à medida que a pandemia da COVID restringiu as viagens aéreas e esgotou o seu já mínimo fluxo de caixa.





