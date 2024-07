Eve Air Mobility anuncia US$ 94 milhões em novo aumento de capital para o desenvolvimento do eVTOL Investimento inclui a participação de grandes empresas industriais estratégicas e investidores diversificados

Eve Air Mobility: US$ 94 milhões em novo aumento de capital para o desenvolvimento do eVTOL Divulgação Eve Air Mobility

A Eve Air Mobility (“Eve”) (NYSE: EVEX; EVEXW), fabricante de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (“eVTOL”) e fornecedora global de serviços para a mobilidade aérea urbana, anunciou hoje um novo investimento de US$ 94 milhões de diversos investidores. A transação, que inclui a emissão de novas ações ordinárias e opções de subscrição, tem participação de um grupo diversificado de empresas industriais globais, incluindo Embraer, Nidec e outros investidores financeiros. O novo investimento direciona a Eve para o sucesso e financiará o desenvolvimento contínuo e a fabricação do eVTOL da empresa.

“Agradecemos a confiança que esses investidores estão depositando na Eve. Os novos recursos, junto com o caixa e as linhas de crédito existentes, garantem um ótimo posicionamento da Eve que continua a avançar no desenvolvimento e fabricação do eVTOL”, disse Eduardo Couto, diretor financeiro da Eve. “Com a maior carteira de pré-encomendas do setor, com cartas de intenção de compra para até 2.900 aeronaves e parceiros sólidos no desenvolvimento do programa, a Eve representa uma oportunidade para investidores estratégicos e financeiros.”

Em 28 de junho de 2024, a Eve entrou em acordo para a emissão e venda de 23.500.000 novas ações a um preço de compra de US$ 4,00 por ação, a troca de certas opções de subscrição por ações ordinárias e a concessão de novas opções de subscrição para determinados investidores. Espera-se que o investimento privado resulte em recursos brutos de US$ 94 milhões, antes da dedução de outras despesas.

O investimento deve ser fechado nas próximas semanas, sujeito à satisfação das condições de fechamento. Detalhes adicionais estão incluídos no Formulário 8-K protocolado pela Eve na Securities and Exchange Commission, a SEC.

O eVTOL da Eve utiliza uma configuração de decolagem e cruzeiro (Lift + Cruise) com rotores dedicados para o voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, sem a necessidade de componentes para a transição durante o voo. O conceito mais recente inclui um propulsor elétrico alimentado por motores elétricos duplos que proporcionam redundância de propulsão, garantindo alto desempenho e segurança. Além de oferecer diversas vantagens, como baixo custo operacional, menos peças, estruturas e sistemas otimizados, foi desenvolvido para oferecer eficiência de empuxo com baixo ruído.

A empresa iniciou a montagem do primeiro protótipo do eVTOL em escala real, que dará sequência à campanha de testes. Paralelamente, a Eve continua desenvolvendo um amplo portfólio de soluções agnósticas, incluindo o Vector, um software de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (Urban ATM) para otimizar e expandir as operações de UAM em todo o mundo.

A Eve contratou o Bradesco BBI para assessoria financeira exclusiva e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom para assessoria jurídica.

Os títulos que estão sendo vendidos não foram registrados sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro na SEC ou uma isenção aplicável de tais requisitos de registro. A Eve concordou em apresentar uma declaração de registro na SEC cobrindo a revenda das ações e das ações subjacentes as opções de subscrição emitidos em conexão com o investimento privado.

Este comunicado de imprensa não constitui numa oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra desses títulos.

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.









