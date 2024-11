Eve Air Mobility apresenta Eve TechCare no MRO Europe Solução integrada de atendimento ao cliente para eVTOLs oferecerá um portfólio abrangente de serviços, suporte e soluções operacionais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/10/2024 - 04h39 (Atualizado em 22/10/2024 - 04h39 ) twitter

Eve: portfólio de serviços de pós-venda

A Eve Air Mobility anuncia hoje no MRO Europe, em Barcelona, o lançamento de seu portfólio de serviços de pós-venda para operações eficientes e seguras de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). O Eve TechCare é um pacote integrado de soluções projetadas para aprimorar as operações de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). A plataforma oferece uma gama completa de serviços, suporte ao cliente e soluções operacionais inovadoras.

“Na Eve, nosso foco vai além de desenvolver e produzir um eVTOL; adotamos uma abordagem holística do mercado criando uma série de soluções para tratar dos aspectos necessários que tornarão a operação de eVTOLs uma realidade. Com o Eve TechCare, garantiremos a melhor disponibilidade operacional da frota enquanto otimizamos os custos operacionais”, diz Johann Bordais, CEO da Eve. “Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes todas as ferramentas e atendimento necessários desde o instante em que as aeronaves são entregues.”

Os 55 anos de história e expertise da Embraer na indústria aeroespacial posicionam a Eve de maneira única no atendimento aos clientes. Com cobertura global e presença local, o portfólio de pós-venda abrange uma variedade de serviços, incluindo suporte técnico, soluções de MRO, materiais e gestão para baterias, além de soluções de treinamento e operação de voo. Todos esses recursos estarão disponíveis para os operadores através de uma plataforma digital integrada.

“Nosso portfólio foi cuidadosamente elaborado para promover eficiência operacional e segurança, sempre com foco nas necessidades do cliente. Utilizamos nossa vasta experiência no setor aeroespacial e o feedback valioso de clientes e parceiros para desenvolver essas soluções. O resultado é uma proposta única que assegura a máxima disponibilidade dos eVTOLs de nossos clientes”, comenta Luiz Mauad, Vice-presidente de Serviços ao Cliente na Eve. “Estamos entusiasmados para esta nova etapa na área de serviços ao cliente na Eve, que nos proporcionará a oportunidade de explorar mais profundamente nossos pacotes junto aos nossos clientes e sugerir as soluções mais adequadas para suas operações.”

‌



As soluções de serviço e suporte do Eve TechCare cobrirão todos os aspectos operacionais necessários para garantir a operação diária do eVTOL. Isso inclui acesso a um centro de atendimento ao cliente 24/7, treinamento de pilotos e mecânicos, suporte à entrada em serviço, publicações técnicas e operacionais, serviços de materiais e baterias, monitoramento da saúde da aeronave e serviços de MRO.

‌



A Eve possui o maior backlog da indústria com cartas de intenção para 2.900 eVTOLs, representando um potencial de US$14,5 bilhões em receita com 30 clientes em 13 países. Além das aeronaves, a empresa garantiu pré-acordos com 14 clientes para serviços e soluções de operações em 9 países e, para sua solução de gerenciamento de tráfego aéreo urbano, o Vector, pré-acordos com 17 clientes em nove países.

‌



Em relação ao desenvolvimento de seu eVTOL, a Eve apresentou com sucesso seu primeiro protótipo em escala real, que foi montado na instalação de testes da Embraer em Gavião Peixoto, estado de São Paulo. A empresa concluiu a seleção de fornecedores primários do veículo e segue avançando no desenvolvimento, que envolve uma série de campanhas de testes, projetadas para avaliar todos os aspectos da operação e desempenho da aeronave, desde as capacidades de voo até recursos de segurança.

