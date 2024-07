Eve Air Mobility e Siemens impulsionam a indústria de Mobilidade Aérea Avançada nos EUA Colaboração busca identificar modelo de negócio ideal para infraestrutura elétrica, com o objetivo de acelerar o lançamento dos voos com eVTOL Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 11h10 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h10 ) ‌



A Eve Air Mobility (“Eve”) (NYSE: EVEX; EVEXW) e a Siemens Smart Infrastructure, fabricante de tecnologias e soluções elétricas e digitais, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) com o objetivo de avaliar a infraestrutura elétrica e os serviços de gestão de energia necessários para operações seguras, eficientes e escaláveis de eVTOL nos Estados Unidos. A colaboração busca analisar as necessidades de serviços energéticos para as aeronaves e a demanda no mercado norte-americano, em sintonia com o crescimento da indústria de Mobilidade Aérea Avançada (AAM).

“Os resultados e percepções que a Siemens e a Eve obterão deste esforço colaborativo devem apoiar nossa estratégia para preparar o ecossistema da mobilidade aérea urbana e desenvolver serviços em escala para clientes nos EUA e, potencialmente, ao redor do mundo”, afirma Luiz Mauad, Vice-Presidente de Serviços ao Cliente da Eve.

A parceria acompanha a expansão acelerada da indústria global de AAM, com potencial para movimentar mais de US$ 760 bilhões até 2040. A integração dos eVTOLs no sistema de transporte existente das cidades trará uma nova opção sustentável para a mobilidade urbana, com capacidade não só de reduzir o tempo de viagem, mas acelerar os esforços de descarbonização. Espera-se ainda que o mercado de AAM transforme as cidades por meio de investimentos em infraestruturas, electrificação e novas oportunidades profissionais.

“Como líder de mercado em infraestrutura elétrica, a Siemens está entusiasmada para continuar impulsionando a evolução desta indústria futurista, ao lado da Eve Air Mobility”, ressalta John Kasuda, Líder para o Mercado de Aeroportos e Vertiportos da Siemens Smart Infrastructure na América do Norte. “Nossa relação com a Eve formulará a abordagem mais valiosa para os serviços de energia para aeroportos, vertiportos, operadores de eVTOL e outros stakeholders da AAM.”

Além do desenvolvimento e produção do eVTOL, a Eve está desenvolvendo por meio de parcerias, incluindo a Embraer, uma rede de serviços global para atender as necessidades de operação de seus clientes. Por meio dos serviços de energia, a Eve e a Siemens buscam fortalecer a infraestrutura elétrica e oferecer aos operadores de frota nos Estados Unidos a confiança necessária para iniciar e expandir as operações de mobilidade aérea urbana. Esse modelo de negócio colaborativo tem como meta minimizar os custos iniciais de capital, acelerando a transição para este modelo de transporte.

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.