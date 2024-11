Eve Air Mobility seleciona Embraer-CAE Training Services como parceira de treinamento Programa focará na segurança e operacionalização da mobilidade aérea urbana Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 19h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 19h00 ) twitter

Acordo inclui treinamento para pilotos, técnicos de manutenção e equipe de solo Divulgação Eve Air Mobility

A Eve Air Mobility e a Embraer-CAE Training Services (ECTS), uma joint venture entre a Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMBR3) e a CAE Inc. (CAE) (NYSE: CAE), anunciaram hoje que a ECTS foi escolhida como a provedora de treinamento para os pilotos, técnicos de manutenção e equipe de solo da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve. Os serviços integrarão o recém-lançado Eve TechCare, o portfólio integrado de serviços e suporte da empresa para operadores de seus eVTOLs.

“Estamos animados para trabalhar em conjunto com a Embraer-CAE Training Services. Essa parceria garantirá que pilotos, técnicos de manutenção e equipe de solo recebam treinamento de alta qualidade, assegurando operações seguras e eficientes das nossas aeronaves”, afirma Luiz Mauad, Vice-Presidente de Serviços ao Cliente na Eve. “Essa colaboração vai além de apenas reforçar nosso compromisso com a segurança e excelência operacional. Ela também prepara nossas equipes e as dos operadores com as habilidades necessárias para prestar um atendimento ao cliente de alto nível.”

“Estamos animados para embarcar nesta jornada com a Eve Air Mobility para inaugurar uma nova era para o setor de aviação”, afirma Carlos Naufel, Presidente & CEO da Embraer Services & Support e Presidente da ECTS. “Como provedora de treinamento para a Eve, a ECTS garantirá que pilotos, técnicos de manutenção e pessoal de solo recebam treinamento especializado e adquiram habilidade e confiança para operar com segurança nos centros urbanos mais movimentados do mundo.”

“A segurança será essencial para a adoção e crescimento da mobilidade aérea avançada (AAM), e pessoas altamente treinadas é fundamental para operações seguras“, disse Alexandre Prevost, Presidente da Divisão de Treinamento de Aviação Executiva da CAE e Membro do Conselho da ECTS. “Como parte do acordo de longo prazo, a CAE será responsável pela produção de todos os equipamentos e materiais didáticos para treinamento de pilotos, manutenção e manuseio em solo para a Eve. A CAE continua investindo em mobilidade aérea avançada (AAM) para entregar produtos inovadores e soluções de treinamento imersivas que são especificamente adaptadas à indústria e seus profissionais.”

Iniciada em 2007, a parceria entre a Embraer e a CAE se construiu em um contrato de treinamento de pilotos e equipes de solo para os clientes dos modelos Phenom 100 e Phenom 300 da Embraer. Atualmente, essa parceria opera nove simuladores de voo avançados espalhados pelo mundo, com planos de ampliar ainda mais sua presença até 2025. No início deste ano, a parceria atingiu um marco significativo ao inaugurar o primeiro simulador de voo E2 na Ásia, fortalecendo seu caminho de crescimento. Com o suporte da extensa rede global de centros de treinamento da CAE, a ECTS assegura uma cobertura total de treinamento, proporcionando a experiência de alta qualidade que se tornou sinônimo de seu serviço.

A Eve possui o maior backlog do setor, com cartas de intenção (LOI) para 2.900 eVTOLs de 30 clientes em 13 países, representando um potencial de US$ 14,5 bilhões em receita. Sua aeronave utiliza oito rotores dedicados para voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, sem nenhuma alteração na posição desses componentes durante o voo. O conceito inclui um propulsor elétrico alimentado por motores elétricos duplos que fornecem redundância de propulsão para garantir os mais altos níveis de desempenho, segurança, despachabilidade e baixos custos operacionais.

A Eve se beneficia dos 55 anos de experiência da Embraer em projetar, certificar e fabricar aeronaves de última geração. Seus clientes também se beneficiarão com acesso a uma rede global de serviços e apoio já existente, o que é essencial para garantir operações de mobilidade aérea urbana confiáveis, seguras e eficientes.

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.

