Eve recebe financiamento adicional de R$ 200 mi do BNDES para apoiar o desenvolvimento do eVTOL em 2025 Esta segunda fase do financiamento segue a linha de R$ 490 milhões garantida em 2022 para P&D e um recente investimento de US$50 milhões do Citibank Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/12/2024 - 16h09 (Atualizado em 02/12/2024 - 16h09 )

Eve: financiamento do BNDES Divulgação Eve

A Eve Air Mobility (Eve) (NYSE: EVEX; EVEXW) anunciou hoje uma linha de crédito de R$ 200 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), fortalecendo ainda mais sua posição financeira para o contínuo desenvolvimento do eVTOL. Esta segunda fase do financiamento segue a linha de R$ 490 milhões garantida em 2022 para P&D e um recente investimento de US$50 milhões do Citibank, ambos dedicados a apoiar o programa de desenvolvimento do eVTOL da Eve.

Este segundo financiamento do BNDES, com recursos do Fundo Clima, será destinado à fabricação dos próximos protótipos da Eve e, em seguida, fabricar o veículo comercial. O fundo também será usado para a campanha de testes da aeronave. O BNDES tem sido um parceiro-chave na visão da empresa para a Mobilidade Aérea Avançada (AAM).

“O apoio contínuo do BNDES é fundamental para o avanço do nosso programa de eVTOL e a transição do desenvolvimento do protótipo para a certificação e a produção. Este financiamento fortalece ainda mais nossa posição financeira e fornece os recursos necessários para atingir nossos principais marcos, incluindo a certificação e a comercialização do nosso eVTOL”, disse Johann Bordais, CEO da Eve.

“Este investimento é um voto de confiança na visão da Eve e fortalece a nossa posição de liderança no mercado de mobilidade aérea urbana. Nossa gestão de capital disciplinada e base financeira aprimorada fornecem a estabilidade e os recursos necessários para executar nosso plano estratégico de longo prazo. Neste sentido, buscamos entregar um valor sustentável aos nossos acionistas, à medida que levamos nosso eVTOL ao mercado e capitalizamos as oportunidades crescentes nesta indústria empolgante”, acrescentou Eduardo Couto, CFO da Eve.

A Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil (ANAC) publicou recentemente os critérios finais de aeronavegabilidade para o eVTOL da Eve, um passo crucial para a certificação. Isto se segue a um período de consulta pública e permite que a Eve prossiga com a definição dos meios de conformidade para seu eVTOL com a ANAC.

“O BNDES foi fundamental para instalação da fábrica do eVTOL em Taubaté, garantindo empregos de qualidade na região do Vale do Paraíba. Agora, depois de financiar a primeira fase do desenvolvimento do próprio veículo, financiaremos a segunda fase que culminará com a versão final a ser comercializada. Além de apoiar um projeto inovador, estamos investindo em uma indústria de tecnologia disruptiva, que também é verde, contribuindo para a o fortalecimento da indústria nacional no mercado mundial e para a transição energética. Ao todo, o Banco já aprovou, neste ano, R$ 700 milhões para a produção da aeronave”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A Eve se beneficia dos 55 anos de experiência da Embraer em projetar, certificar e fabricar aeronaves de última geração. Seus clientes também terão acesso a uma rede global de serviços e apoio já existente, o que é essencial para garantir operações de mobilidade aérea urbana confiáveis, seguras e eficientes.

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

Sobre o BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é uma instituição federal sediada no Rio de Janeiro cuja finalidade é oferecer financiamentos de longo prazo e investimentos para todos os setores da economia brasileira. O BNDES está entre os maiores bancos de desenvolvimento do mundo, com o objetivo de apoiar empreendedores de todos os portes - incluindo cidadãos privados - na expansão e modernização de projetos existentes, bem como na criação de novos negócios. A meta específica é estimular a geração de empregos, renda e inclusão social, além de aumentar a competitividade do Brasil. Para mais informações, visite https://www.bndes.gov.br.

