Eve recebe financiamento de US$50 milhões para desenvolvimento do eVTOL Liquidez projetada para o segundo trimestre de 2024 aumenta para aproximadamente $480 milhões, ampliando a capacidade financeira da empresa 30/10/2024 - 18h09

Eve: financiamento de US$50 milhões Divulgação Eve

A Eve Air Mobility (“Eve”) (NYSE: EVEX; EVEXW), fabricante de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (“eVTOL”) e fornecedora global de serviços para a mobilidade aérea urbana (UAM), anuncia um financiamento de US$ 50 milhões do Citibank N.A. (“Citibank”). O capital, que fortalecerá o balanço patrimonial da Eve, apoiará o programa de pesquisa e desenvolvimento da aeronave da empresa.

Com a adição deste valor, a liquidez projetada da Eve para o segundo trimestre de 2024 alcança aproximadamente US$480 milhões. Este montante incorpora o recente aporte de US$95.6 milhões, proveniente de um diversificado conjunto de empresas industriais globais e investidores financeiros, anunciado em julho de 2024. Adicionalmente, a Eve estabeleceu recentemente um novo acordo de linha de crédito de R$ 500 milhões com o BNDES direcionado para o desenvolvimento do complexo de produção da aeronave da empresa em Taubaté, no estado de São Paulo.

“A Eve segue consolidando a confiança de novos investidores, reflexo da consistência do nosso plano estratégico e do interesse significativo dos clientes em nossa aeronave, serviços e soluções operacionais, bem como no Vector, nosso software para gestão de tráfego aéreo urbano”, afirma Eduardo Couto, CFO da Eve. “O recente financiamento, aliado ao nosso caixa atual e linhas de crédito, assegura que a Eve mantenha uma robusta capitalização, com um balanço patrimonial saudável e uma das maiores disponibilidades de caixa no setor de mobilidade aérea avançada (AAM). Seguimos empenhados no desenvolvimento e produção do nosso eVTOL.”

Com o maior backlog da indústria, incluindo cartas de intenção para até 2.900 eVTOLs, um grupo diversificado de fornecedores e parceiros no desenvolvimento do programa, além do suporte da Embraer, a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, a Eve segue se destacando no radar de investidores estratégicos e financeiros.

Informações adicionais sobre o empréstimo estão disponíveis no Formulário 8-K, submetido pela Eve à Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”) em 29 de outubro.

O eVTOL da Eve utiliza uma configuração de decolagem e cruzeiro (Lift + Cruise) com rotores dedicados para o voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, sem nenhuma alteração na posição desses componentes durante o voo. O conceito mais recente inclui um propulsor elétrico traseiro alimentado por motores elétricos duplos que proporcionam redundância de propulsão, garantindo alto desempenho e segurança. Além de oferecer diversas vantagens, como baixo custo operacional, menos peças, estruturas e sistemas otimizados, foi desenvolvido para oferecer eficiência de empuxo com baixo ruído.

A empresa apresentou seu primeiro protótipo em escala real no último semestre durante o Farnborough Air Show, no Reino Unido. Atualmente, a empresa está se preparando para uma campanha de testes abrangente com a aeronave. Paralelamente, a Eve segue desenvolvendo seu portfólio de serviços e soluções operacionais, incluindo o Vector, um software de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano para otimizar e expandir as operações de Mobilidade Aérea Avançada em todo o mundo.

