Eve tem Critérios Finais de Aeronavegabilidade do eVTOL Divulgados pela ANAC Empresa alcança etapa fundamental no processo de certificação Luiz Fara Monteiro 05/11/2024 - 17h30

Eve: critérios Finais de Aeronavegabilidade Divulgação

A Eve Air Mobility informa que os critérios finais de aeronavegabilidade para o seu eVTOL foram divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil (ANAC). Este anúncio ocorre após um período de consulta pública e simboliza um avanço fundamental no processo de certificação da aeronave da Eve.

Os critérios de aeronavegabilidade, estabelecidos e divulgados pela ANAC, representam uma fase crucial do processo de certificação da aeronave. Com essa conquista, a Eve direcionará seus esforços para definir os meios de conformidade aplicáveis à sua aeronave junto à ANAC.

“A divulgação dos critérios finais de aeronavegabilidade representa um passo importante rumo à certificação do nosso eVTOL. As contribuições recebidas durante a fase de consulta pública foram fundamentais para aprimorar esses critérios. Agora, vamos continuar trabalhando estreitamente com a ANAC para a obtenção do Certificado de Tipo (CT) e com a FAA para a validação simultânea do CT da ANAC”, afirma Luiz Valentini, diretor de tecnologia da Eve.

A Eve formalizou o processo para obtenção do Certificado de Tipo (CT) para seu eVTOL junto à ANAC em fevereiro de 2022. O processo de certificação da aeronave segue os procedimentos para obtenção de um CT para aeronaves da “categoria de classe especial”, aderindo aos requisitos de aeronavegabilidade descritos nas atuais Regulamentações da ANAC e outros critérios estipulados.

Com uma abordagem holística em seu projeto de eVTOL, a Eve, em parceria com instituições renomadas como a ANAC, está se posicionando para redefinir o futuro da mobilidade aérea urbana, impulsionando inovações no transporte aéreo nas cidades ao redor do mundo. A empresa tem o compromisso de oferecer uma opção segura e sustentável para o transporte aéreo urbano e segue em constante evolução na maturidade e funcionalidades de sua aeronave, sempre com foco em eficiência.

Para ler os critérios finais, visite a página da ANAC clicando aqui.

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.

