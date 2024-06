Evento de aviação executiva trará exposição inédita de iates de luxo em SP

Alto contraste

Catarina Aviation Show: exposição inédita de iates de luxo (Divulgação)

Pela primeira vez, os iates de luxo OKEAN 57 e Ferretti Yachts 550 estarão lado a lado, os quais, juntos, somam 112 pés de comprimento. De quinta a domingo, de 13 a 15 de junho, no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, km 62 da Rodovia Castello Branco, em São Roque, ao lado de lançamentos de modernos jatos executivos e de super carros de luxo, apenas clientes convidados poderão visitar as sofisticadas embarcações, cada uma com seu perfil e características, ambos os modelos equipados com amplas cabines, espaços internos e externos de estar, descanso e refeições, sem falar no design único em cada uma das marcas e arquitetura, assinados por profissionais mundialmente renomados.

Trata-se de um demonstrativo da ascensão do mercado de luxo no Brasil, impulsionado pelo aumento de consumidores que buscam por experiências exclusivas e diferenciadas. O setor de luxo, como um todo, movimenta em torno de R$ 75 bilhões no país e a projeção para 2030 é alcançar R$ 133 bilhões, segundo estudo da Bain & Company, encomendado pelo Valor e pela Vogue. Esse crescimento acompanha a tendência global. As vendas de iates e jatos particulares, em específico, no mundo, somaram mais de R$ 161 bilhões em 2022 e a projeção também é de crescimento, conforme dados da Bain & Company.

“O Brasil já ocupa a oitava posição entre as melhores economias do mundo e é o segundo maior mercado em aviação executiva. A náutica tem tudo para caminhar neste mesmo crescimento e eventos como o Catarina Aviation, além de iniciativas e incentivos públicos e privados impulsionando o setor, podem contribuir de maneira significativa para que a indústria náutica brasileira também seja referência mundial, de alto valor agregado ao turismo e à geração de empregos”, comenta o CEO do Grupo OKEAN, Roberto Paião.

Os consumidores desses dois segmentos compartilham características em comum, apreço por experiências únicas e exclusividade, além de buscarem produtos e serviços personalizados que atendam suas necessidades específicas.

Durante o Catarina Aviation Show, os iates Ferretti Yachts 550 e OKEAN 57 estarão expostos no Hangar 4, no estande da YACHTMAX, revendedor exclusivo das marcas no Brasil.

SERVIÇO

O quê: Embarcações OKEAN 57 e Ferretti Yachts 550 na 3ª edição do Catarina Aviation Show.Quem: YACHTMAX, dealer exclusivo das marcas OKEAN Yachts e Ferretti Yachts no Brasil.Onde: São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, km 62 da Rodovia Castello Branco, em São Roque/SPQuando: 13 a 15 de junho de 2024Quinta e Sexta-feira, das 11h às 19h;Sábado das 10h às 17h;

Sobre a YACHTMAX

Fundada em 2016, a YACHTMAX é dealer exclusivo da Ferretti Yachts, OKEAN Yachts, Riva e Pershing no Brasil. Atua também no setor de seguros náuticos, charter e revenda de barcos seminovos de multimarcas. Com sede em São Paulo/SP, possui escritórios em Angra dos Reis/RJ e Itajaí/SC, além de representantes em diversos estados.

Mais informações: https://yachtmax.com.br/

Sobre o Grupo OKEAN

Desde 2021, o Grupo OKEAN concentra fábrica própria em Itajaí (SC), atualmente com 11 mil m², e detém a licença de produção, única no mundo, dos iates da consagrada marca italiana Ferretti Yachts no Brasil, um dos principais fabricantes de iates de luxo do mundo com mais de 50 anos de história na náutica. O Grupo OKEAN nasceu por meio da marca de iates OKEAN Yachts, fundada em 2015. É responsável também pela gestão da YACHTMAX Brasil, revendedor exclusivo da OKEAN Yachts e da Ferretti Yachts no Brasil. Em dezembro de 2022, trouxe ao estaleiro brasileiro a Marina YACHTMAX com 5 mil m² e que possui o maior travel lift da América Latina, com capacidade de erguer barcos de até 220 toneladas, equivalente a 170 pés ou 50 metros de comprimento. Inaugurou, na segunda quinzena de julho de 2023, a YACHTMAX Service, na Marina Verolme (RJ) dedicada a serviços de reparo e manutenção, com travel lift capaz de erguer barcos de até 110 toneladas. No segundo semestre de 2023, anunciou a revenda exclusiva de modelos Riva e Pershing, da Ferretti Group, no Brasil.









