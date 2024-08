Ex-jogador famoso é preso após urinar em passageira na primeira classe Ocorrência foi registrada em voo internacional da Delta Airlines Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/08/2024 - 09h54 (Atualizado em 20/08/2024 - 09h57 ) ‌



N842MH - AB8862 - Delta Airlines - Boeing 767-432ER (29715) Mark Winterbourne - Wikimedia Commons

Um ex-jogador da NFL - a liga esportiva de futebol americano - urinou em uma mulher idosa — “esvaziando toda a sua bexiga por aproximadamente 20 segundos” — durante um voo de Boston, nos Estados Unidos, para a Irlanda, forçando o avião a dar meia-volta, disseram autoridades na segunda-feira.

O “barraco” aconteceu em plena primeira classe de um voo internacional operado pela Delta Airlines. O ex-atacante do Detroit Lions, Gosder Cherilus, 40, de Wakefield, Massachusetts, compareceu na segunda-feira ao Tribunal Distrital de East Boston, nos Estados Unidos, onde se declarou inocente de conduta desordeira, perturbação de tripulação de voo e resistência à prisão.

Gosder Cherilus: passageiro indisciplinado Arquivo pessoal

O voo 154 da Delta partiu do Aeroporto Internacional Logan de Boston às 12h12 de domingo, com mais de 3 horas e meia de atraso, antes de retornar e pousar em Boston às 2h33, de acordo com dados do FlightAware .

Documentos judiciais alegam que Cherilus estava supostamente insatisfeito com sua designação no assento 3D, informa reportagem da NBC News.

‌



Quando o avião estava a 36.000 pés acima de Halifax, Nova Escócia, Cherilus abordou uma mulher de 78 anos do Maine no assento 4C e “expôs completamente seus órgãos genitais e começou a urinar em uma mulher idosa, esvaziando toda a sua bexiga por aproximadamente 20 segundos”, de acordo com os documentos judiciais.

Por causa do “comportamento flagrante” de Cherilus, descrito como tendo 1,98 m e pesando 127 kg, “todo o voo ficou em choque extremo, alarmado e com medo por sua segurança”, dizem os documentos judiciais.

‌



Testemunhas tentaram intervir “exigindo que ele retornasse ao seu assento”, dizem os documentos.

Cherilus confrontou um homem de Utah de 68 anos no assento 3D e “começou a discutir sobre o assento” e “bateu nele com a mão direita”, alegam os documentos do tribunal. A ação só terminou quando Cherilus retornou ao seu assento, 3D, “onde desmaiou”, de acordo com os documentos.

‌



A Delta pediu ajuda ao relatar que “um passageiro indisciplinado urinou em outro passageiro a bordo”, disse a Polícia Estadual de Massachusetts em um comunicado.

Quando o voo 154 chegou ao Terminal E, a polícia estadual e agentes da Patrulha de Fronteira e clientes embarcaram e confrontaram Cherilus, disse a polícia estadual.

“Os policiais verbalmente ordenaram que Cherilus deixasse o avião, mas ele ficou irado e não cooperou”, eles disseram. “Por fim, os policiais escoltaram Cherilus até a ponte de embarque e o prenderam por conduta desordeira e perturbação a tripulantes de voo.”

A Delta confirmou que o voo 154 teve que retornar para Logan “devido a um cliente indisciplinado” que foi “recebido pela polícia”.