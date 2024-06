Exportação aérea da Asia Shipping cresce 41% nos primeiros quatro meses do ano Resultado é impulsionado pela chegada de 55 novos clientes; expectativa é crescer o dobro do mercado em volumes embarcados

Shipping: crescimento de 41% nas exportações aéreas (Divulgação Asia Shipping)

Reconhecida pela sua atuação no mercado marítimo, a Asia Shipping, maior integradora digital de logística da América Latina e líder no comércio de importações de contêineres cheios da Ásia para a América do Sul, comemora também seu desempenho na exportação aérea, que cresceu 41% de janeiro a abril de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o índice geral do mercado foi de 7%.

De acordo com Eduardo Rosa, responsável pelo Desenvolvimento de Negócios da Exportação Aérea da Asia Shipping, o resultado se deve a uma combinação de fatores: chegada de 55 novos clientes – vários deles com contratos exclusivos com a Asia Shipping; migração de alguns embarques do marítimo para o aéreo em função da falta de espaço e de reflexos da guerra da Guerra no Oriente Médio, além da ampliação do serviço para a Ásia. Atualmente, o principal destino da exportação aérea é a América do Sul, mas os volumes embarcados têm crescido também para a América Central, México e China, especialmente na área de maquinários e autopeças.

O executivo explica que, no ano passado, a exportação aérea da Asia Shipping cresceu 5% contra uma queda de 30% do mercado. “Felizmente, sentimos um aquecimento da demanda neste quadrimestre e esperamos encerrar 2024 com um incremento de cerca de 20% em volumes embarcados neste modal - o dobro da expectativa do mercado”, ressalta.

Segundo Rosa, a expertise da multinacional brasileira nos diferentes modais permite ao time de vendas identificar a melhor estratégia para cada cliente, considerando o tipo de carga, os volumes e o transit time necessário. “Quando há urgência na entrega, muitas empresas fazem a opção pelo aéreo. Uma carga exportada para a China neste modal leva, no máximo, três dias para chegar ao destino”, exemplifica o executivo.

“Independentemente do modal, a Asia Shipping mostra que é uma potência no transporte de cargas, sendo a única integradora da América Latina a figurar no Ranking dos 50 maiores agentes de carga do mundo. Nosso diferencial está na oferta de um serviço de ponta a ponta, que prioriza o atendimento personalizado ao cliente. Tudo isso com uma plataforma em nuvem inovadora, potencializada pela Inteligência Artificial, e com uma equipe altamente especializada para atender às principais necessidades do comércio exterior”, complementa Rafael Dantas, diretor de Vendas da Asia Shipping.

Sobre a Asia Shipping

Criada em Santos em 1996, a Asia Shipping é uma multinacional brasileira que atua na gestão de processos logísticos de mercadorias tanto na importação quanto na exportação, utilizando diversos modais como aéreo, marítimo e rodoviário. Além disso, a companhia também é especializada em Inteligência Fiscal e Tributária, Desembaraço Aduaneiro e Seguros de Cargas.

Com 28 anos, a Asia Shipping é a maior integradora logística da América Latina e a única da região presente no Ranking dos 50 maiores agentes de carga do mundo, ocupando a 31ª posição. Também foi certificada pelo Great Place to Work como uma das “Melhores Empresas para se Trabalhar” no Brasil. A companhia está em 12 países, com 41 escritórios no mundo – 10 no Brasil – e mais de 1.000 colaboradores. A empresa aderiu ao Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, o OEA, e ao Pacto Global da ONU.

