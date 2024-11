Exposição Calendário Solidário chega ao BH Airport Mostra fotográfica traz personalidades que apoiaram instituições beneficentes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/11/2024 - 16h24 (Atualizado em 22/11/2024 - 16h25 ) twitter

O projeto pode ser conferido pelos passageiros até dia 13 de dezembro Divulgação BH Airport

O BH Airport, entre os meses de novembro e dezembro, oferecerá a Exposição Calendário Solidário, ação social promovida pelo Instituto Mineiridade - Ludmilla Araújo. O projeto reúne personalidades e famosos que são convidados a apoiar instituições beneficentes. Uma exposição fotográfica foi instalada no saguão do terminal internacional mineiro, próximo à área de desembarque, e pode ser conferida pelos passageiros até dia 13 de dezembro.

A mostra traz fotografias de nomes que abraçaram a causa em 2024, como o atleta Hulk Paraíba, do Atlético, e figuras da moda e da música, incluindo Carol Toledo e a dupla Rick & Nogueira. As imagens, que retratam os apoiadores ao lado de suas famílias, também estampam o Calendário Solidário, que é vendido pelo projeto e cuja renda é destinada a instituições sociais. Este ano, as organizações beneficiadas são a Associação Mineira de Reabilitação, que oferece tratamento a crianças e adolescentes com deficiências físicas em situação de vulnerabilidade social, e a creche Tia Dolores.

“O aeroporto é um espaço de encontros e conexões. No BH Airport, além de levar nossos passageiros para diferentes destinos no Brasil e no mundo, buscamos conectá-los a causas que geram impacto positivo na sociedade. Esperamos que a exposição do Calendário Solidário inspire ainda mais pessoas a praticar a solidariedade e fazer a diferença”, afirma Daniel Miranda, CEO do BH Airport.

Serviço

‌



Exposição no BH Airport

Período: Até 13 de dezembro

Local: Saguão, próximo ao desembarque

Entrada gratuita

Valor do calendário: R$ 150

Informações e vendas pelo instagram: @calendariosolidariola e @ludsemfiltro

Ou direto com Ludmilla Araújo pelo tel: 31 98842-1992

