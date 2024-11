Estados Unidos suspende todos os voos para o Haiti após três aviões serem atingidos por tiros Spirit Airlines, JetBlue e American Airlines tiveram fuselagem de suas aeronaves perfuradas durante operações em Porto Príncipe Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/11/2024 - 10h57 (Atualizado em 13/11/2024 - 11h33 ) twitter

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A violência desordenada que atinge o Haiti há décadas chegou também ao setor de aviação. Segundo a CNN, o órgão regulador de aviação civil dos Estados Unidos suspendeu todos os voos para o Haiti por um mês, depois que três jatos de companhias aéreas sediadas nos EUA foram atingidos por balas enquanto sobrevoavam Porto Príncipe, em meio à crescente violência de gangues na capital haitiana.

Um avião da Spirit Airlines foi atingido por tiros enquanto tentava pousar em Porto Príncipe na segunda-feira, resultando no que a companhia aérea descreveu como “ferimentos leves” em um membro da tripulação.

Mais tarde, a JetBlue disse que uma inspeção pós-voo em Nova York encontrou danos de uma bala em um de seus aviões retornando do Haiti. Um voo da American Airlines saindo do principal aeroporto do Haiti também foi atingido por tiros, de acordo com a companhia aérea e um memorando do sindicato dos pilotos obtido pela CNN.

As autoridades haitianas já suspenderam voos de e para Porto Príncipe por uma semana. Na terça-feira, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) emitiu um aviso proibindo operações de aviação civil dos EUA no Haiti abaixo de 10.000 pés, por 30 dias.

‌



As Nações Unidas anunciaram na terça-feira que seus voos também estavam sendo suspensos. “Vocês devem ter visto que, após um Spirit Airlines ter sido alvejado em sua aproximação final no aeroporto de Porto Príncipe, o aeroporto agora está fechado até 18 de novembro”, disse o porta-voz da ONU Stephane Dujarric em um briefing na terça-feira.

“Como resultado, todos os voos da ONU foram suspensos, obviamente limitando o fluxo de ajuda humanitária e pessoal humanitário para o país”, disse ele, acrescentando que o movimento de mais de uma dúzia de caminhões contendo alimentos essenciais e suprimentos médicos para o sul do Haiti também foi adiado.

‌



O conselho de transição do Haiti culpou gangues armadas pelos tiros que atingiram o voo Spirit e prometeu levar os perpetradores à justiça, acusando-os de tentar “isolar nosso país no cenário internacional”.

