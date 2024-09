FAB intercepta avião com 240 kg de drogas em ação com a Polícia Federal Ação faz parte da Operação Ostium e reforça a segurança nas fronteiras do Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/09/2024 - 18h18 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aeronaves A-29 Super Tucano e helicóptero H-60 Black Hawk, em uma operação integrada com a Polícia Federal Divulgação Operação Ostium

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, na tarde dessa segunda-feira (09/09), um helicóptero que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização, vindo da Venezuela, transportando aproximadamente 240 kg de drogas. A ação ocorreu próximo a Manaus (AM) e foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE). Participaram da missão duas aeronaves A-29 Super Tucano e um helicóptero H-60 Black Hawk, em uma operação integrada com a Polícia Federal (PF).

Assim que a aeronave ingressou no espaço aéreo brasileiro sem apresentar plano de voo, foi detectada e monitorada pelo COMAE. Conforme os protocolos das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA), previstos no Decreto nº 5.144, de 16 de julho de 2004, a aeronave foi classificada como suspeita.

Seguindo os procedimentos de interceptação, o piloto de um dos A-29, enquanto realizava o acompanhamento discreto, observou que o helicóptero fez um pouso forçado em uma área verde próxima a Manaus, por volta das 16h40 (horário de Brasília). Agentes da PF a bordo do H-60 Black Hawk da FAB assumiram as Medidas de Controle no Solo (MCS) e apreenderam a carga de skank. O piloto conseguiu fugir antes da chegada das autoridades.

O Chefe do Estado-Maior Conjunto do COMAE, Major-Brigadeiro do Ar João Campos Ferreira Filho, destacou o resultado da missão. “Essa operação bem-sucedida reflete a capacidade da Força Aérea Brasileira de integrar os próprios recursos aeroespaciais e de coordenar rapidamente com a Polícia Federal uma ação de combate ao narcotráfico”, afirmou.

‌



A interceptação faz parte da Operação Ostium, que integra o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), com o objetivo de combater ilícitos no espaço aéreo brasileiro por meio de ações coordenadas entre a FAB e órgãos de segurança pública.

“Nossa abordagem à soberania do espaço aéreo é completa, abrangendo desde a vigilância até as ações de apreensão no solo, especialmente na região de fronteira, sempre em cooperação com outros órgãos do Brasil e de países vizinhos. Essa é uma das principais competências que a FAB oferece ao Estado Brasileiro”, completou o Major-Brigadeiro Campos.