FAB realiza resgate de tripulantes que passaram mal em navio A evacuação aeromédica foi realizada por um helicóptero do Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação - Esquadrão Falcão 27/08/2024 - 17h24



FAB: resgate em alto mar Esquadrão Falcão

O Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (1º/8º GAV) - Esquadrão Falcão -, sediado na Base Aérea de Natal (BANT), em Parnamirim (RN), resgatou, no dia 24/08, dois homens com infecção gastrointestinal, febre, suspeita de sepse e outras enfermidades, necessitando de terapia intensiva. Ambos os pacientes eram tripulantes da embarcação “Bourdeaux” que estava a cerca de 80 milhas nauticas do litoral de Recife (PE).

O Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), Organização da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável pela coordenação de missões aéreas, acionou o Esquadrão após contato com o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Recife (SALVAERO-RECIFE).

A aeronave H-36 Caracal decolou de Parnamirim (RN) na madrugada, às 03h35, e seguiu para Recife-PE. Após abastecimento, prosseguiu para a vertical do navio para efetuar o resgate dos tripulantes por meio do içamento com o uso de um guincho de resgate. O helicóptero manteve o voo pairado enquanto a equipe SAR (do inglês Search And Rescue - Busca e Salvamento) desceu até o convés do navio e içou os tripulantes com uso de maca e alça de resgate. Após o içamento, a aeronave, composta por uma tripulação de dez militares (dois pilotos, um mecânico de aeronave, um operador de equipamento - guincho, três homens de resgate, um médico e dois enfermeiros) regressou para Recife, onde pousou às 07h20, uma ambulância aguardava no local para encaminhar os enfermos a rede hospitalar especializada.

O Coordenador da Missão e Piloto da Aeronave, Tenente Kaio Felipe Correia de Andrade, falou sobre a missão e a operacionalidade da aeronave, junto a tripulação. “O sucesso da missão se deve à coesão de toda a FAB. Desde a manutenção em sede, passando pelo controle de voo, SALVAERO e o treinamento do Esquadrão. A equipe é bem treinada facilita o cumprimento da missão de evacuação aeromédica com segurança. Foi tudo conforme planejado. Mesmo com um contratempo com a embarcação, conseguimos exfiltrar dois enfermos. O tempo total foi de 32 minutos. Para seis içamentos, foi um tempo muito bom”, disse.

‌



“Assim que recebemos as informações da Marinha do Brasil sobre um possível acionamento, o SALVAERO RECIFE, por meio do coordenador de missão SAR (SMC) de serviço, iniciou as coordenações com o COMAE e o Esquadrão Falcão para avaliar a disponibilidade de aeronaves, a logística da operação e os possíveis impactos. Toda a coordenação prévia é realizada nos SALVAEROS, incluindo o contato com os meios de socorro em terra para garantir que os pacientes permaneçam o menor tempo possível na aeronave. ‘O sucesso de uma operação SAR depende da rapidez com que é planejada e executada’”, explicou o Chefe do SALVAERO-RECIFE, Tenente Marcos Vinícius Faulhaber.