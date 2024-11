Fabricante de relógios traz modelo direcionado a profissionais e entusiastas da aviação Novo Casio G-SHOCK Gravitymaster GR-B300 traz memória de registro de voo para capturar localização e hora, 38 fusos mundiais e conectividade Bluetooth Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/11/2024 - 18h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 18h48 ) twitter

G-SHOCK Gravitymaster GR-B300-1A: aviação Divulgação

Chegou o novo Gravitymaster, uma linha especial de relógio com tema de aviação. O G-SHOCK Gravitymaster GR-B300-1A foi enviado ao blog e esse texto traz um ‘review’ aliado a informações técnicas do modelo. O G-Shock é uma linha fabricada pela empresa japonesa de eletrônicos Casio, projetada para resistir ao estresse mecânico, choque e vibração. G-Shock é uma abreviação de Choque Gravitacional. O modelo em questão é um Master of G, ou seja, desenhado para usuários que frequentam os mais variados tipos de ambientes e situações, como mergulho, corridas, exercícios, situações urbanas e, é claro, o fantástico mundo da aviação. O relógio conta com recursos como memória de registro de voo para capturar localização e hora, 38 fusos horários mundiais e conectividade via Bluetooth com ajuste automático de tempo.

Além disso, possui caixa de resina reforçada com fibra de carbono e design inspirado em aeronaves de última geração, vidro mineral e resina de base biológica, carregamento por energia solar, entre outros.

Modelo clássico

Aviação

A primeira característica que chama atenção no G-SHOCK Gravitymaster GR-B300-1A é a caixa do relógio, inspirada nas fuselagens das aeronaves. O mostrador é projetado para oferecer alta visibilidade ao usuário. Um cronógrafo que pode exibir o tempo decorrido. Outra funcionalidade é a iluminação dupla que está disponível para condições de pouca luz no cockpit. A possibilidade de ajuste manual da hora um visor de hora duplo e a coroa eletrônica que permite o ajuste manual da hora — tudo isso é útil para um piloto.

‌



Funcionalidade

Quatro grandes botões planos permitem que as funções do relógio sejam operadas mais facilmente do que com botões menores e recuados. A coroa eletrônica de 7,5 mm de diâmetro é grande o suficiente para ser ajustada facilmente, e as proteções da coroa não interferem. Apesar das dimensões, o Gravitymaster GRB300 é leve, embora sua robustez aparente o contrário: pesa cerca de 70 gramas.

‌



A caixa, o aro e a pulseira são feitos com resina de base biológica, um material que deve ajudar a reduzir o impacto ambiental. Uma estrutura Carbon Core Guard para a caixa interna oferece alta resistência a choques, rigidez e resistência à corrosão. A caixa de resina reforçada com fibra de carbono e o design do aro sem costura foram inspirados em aeronaves de última geração e têm uma estética aerodinâmica.

Caixa do Casio G-SHOCK Gravitymaster GR-B300

Bluetooth

‌



O Gravitymaster vem com a funcionalidade do Bluetooth em permitir que o relógio de pulso se conecte ao smartphone com ajuste automaticamente da hora. Eu li que, uma vez conectado ao Smart Link por meio do aplicativo Casio Watches, pode-se usar a função de memória do registro de voo para registrar a localização e a hora atuais, o que irei testar em minha próxima viagem. O aplicativo também permite o controle de outras funções, incluindo a função de hora dupla (com indicador AM/PM).

O display de alto contraste do mostrador remonta à aparência do cockpit de uma aeronave. Ponteiros grandes facilitam a leitura do tempo de uma olhada rápida, um elemento-chave do design de qualquer relógio de piloto. Penso que os indicadores de dias da semana poderiam ser mais visíveis. Por outro lado, o visor do disco giratório na posição de 9 horas é funcional e contribui com sua estética. Ele não mostra apenas o status do alarme e o cronômetro, mas também o nível da bateria.

Um fundo de caixa de aço inoxidável, gravado com o escudo “SHOCK RESIST”, a marca G-Master e outras especificações relevantes, como uma classificação de resistência à água de 20 ATM, isto é, 200 metros, é preso ao fundo da caixa por meio de 4 parafusos tradicionais com fenda para uma chave de fenda plana ou Phillips.

Conectividade via Bluetooth com ajuste automático de tempo

Bateria

Para economizar energia o relógio para automaticamente os ponteiros quando deixado no escuro. Economizando energia adicional, o ponteiro dos minutos só se move a cada 10 segundos. O manual explica que a recarga é feita automaticamente na luz solar ou artificial. A coleção apresenta um módulo de quartzo que recarrega automaticamente via energia solar (luz artificial e natural).

Eu confesso que estava bem acomodado com o meu smartwatch, mas a oportunidade de se usar o G -Shock Gravitymaster GRB300 me proporcionou uma experiência muito interessante e tenho priorizado o “novo brinquedo”. Não apenas pelo Gravitynaster estar tão relacionado à aviação, como pelo desenho e robustez do relógio em si. A G-Shock tem fama de fabricar “relógio para a vida toda”. Muito recomendado aos aviadores e entusiastas do setor aeronáutico.





