Farnborough Airshow: Segurança e Qualidade serão temas prioritários para Boeing

Qatari F-15QA, da Boeing Staff Sgt. Daniel Hernandez

A Boeing fez adaptações em sua presença no Farnborough International Airshow 2024 e terá, como temas prioritários nesta edição, a segurança e a qualidade, além do atendimento aos seus clientes, destacando as tecnologias e os recursos da próxima geração.

“Estamos concentrados na implementação do nosso plano abrangente de segurança e qualidade e no cumprimento dos compromissos com os nossos clientes. Com essas prioridades em mente, reduzimos nossa exibição de aeronaves comerciais e demonstrações de voo no evento e manteremos nosso foco nas novas soluções de tecnologia, sustentabilidade, segurança e serviços”, disse o Dr. Brendan Nelson, presidente da Boeing Global. “A melhor maneira de gerar confiança é com desempenho de alta qualidade em nossas fábricas, uma aeronave de cada vez.”

Exibições e experiências

De 22 a 26 de julho, os visitantes do pavilhão da Boeing no evento terão a oportunidade de participar de experiências imersivas e totalmente interativas de produtos e tecnologias que fazem parte do portfólio da Boeing, incluindo:

Tecnologias de sustentabilidade, como o X-66 Sustainable Flight Demonstrator, o Boeing ecoDemonstrator e a ferramenta de visualização de dados Cascade que é usada para desenvolver estratégias de descarbonização.

Exibição do F-15 e outros produtos e serviços de defesa.

Produtos de cabine e demonstrações das capacidades conjuntas de modelagem ambiental, além de comando e controle para todos os domínios da Boeing.

Portfólio de programas de cargueiros da Boeing.

Uma seção interna do 777X em tamanho real destacando a cabine mais larga, as janelas maiores e a arquitetura espaçosa da aeronave. A família 777X tem mais de 480 pedidos de clientes em todo o mundo.

Os produtos produzidos pela Boeing em exposição incluirão:

O jato de combate F-15QA com duas aeronaves configuradas de forma diferente realizando demonstrações aéreas.

A aeronave 787-9 Dreamliner da Qatar Airways em exibição estática.

Na área do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, serão exibidos: um F-15E da Força Aérea dos Estados Unidos, um AH-64E Apache e um CH-47F Chinook do Exército dos Estados Unidos e um P-8A Poseidon da Marinha dos Estados Unidos.

Para agendar uma visita guiada ao interior da cabine do 777X às 12h00 nos dias 22, 23 ou 24 dejulho, ou para acessar a área do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os jornalistas devem enviar seus nomes para BoeingUK@boeing.com até sexta-feira, 19 de julho.

A Wisk Aero, subsidiária da Boeing, exibirá sua aeronave da 6ª geração – o primeiro táxi aéreo eVTOL totalmente elétrico e autônomo do mundo. Assim que for certificada e entrar em operação, a expectativa é que aeronave, que possui quatro assentos ofereça voos acessíveis a todos.

Palestrantes e outros engajamentos

Líderes da Boeing participarão de eventos, focados em temas como sustentabilidade, futuras tecnologias aeroespaciais e cadeia de suprimentos:

Todd Citron, diretor de tecnologia da Boeing, fará uma palestra sobre tecnologias avançadas em 22 de julho, às 10h20, no Aerospace Global News (AGN) Theatre.

Brad Surak, vice-presidente da Boeing Digital Aviation Solutions, e Brian Moran, diretor de sustentabilidade da Boeing, participarão do Aerospace Global Forum em 23 de julho, às 10h00.

Ihssane Mounir, vice-presidente sênior de cadeia de suprimentos e fabricação global da Boeing Commercial Airplanes, fará uma palestra em 23 de julho, às 12h30, no McKinsey chalet.

Brian Yutko, CEO da Wisk, participará de um painel de discussão sobre mobilidade aérea avançada às 13h00 em 23 de julho no Aerospace Global News (AGN) Theatre.

Pioneers of Tomorrow

Como parceira oficial do Pioneers of Tomorrow no Farnborough Airshow, na sexta-feira, 26 de julho, a Boeing realizará uma série de palestras dedicadas às áreas STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) organizadas em conjunto com a Primary Engineer, instituição sediada no Reino Unido. As sessões apontarão caminhos e oportunidades em carreiras na área aeroespacial.

Oportunidades para a imprensa

A Boeing realizará no Boeing media chalet as seguintes apresentações para representantes da imprensa credenciados para o airshow:

22 de julho, segunda-feira

13h30-14h30

Apresentação sobre produtos de aviação comercial

Darren Hulst, vice-presidente de marketing comercial da Boeing.

Atualização sobre as ofertas de produtos comerciais da Boeing.

23 de julho, terça-feira

9h30-10h30

Uso dos Demonstrators para inovar e promover um futuro mais sustentável

Todd Citron, diretor de tecnologia da Boeing.

Brian Moran, diretor de sustentabilidade da Boeing.

Mike Sinnett, vice-presidente sênior e gerente geral de desenvolvimento de produtos da Boeing Commercial Airplanes.

Apresentação sobre inovação e os atuais programas de demonstração da Boeing, incluindo o X-66, o projeto Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) e o Boeing ecoDemonstrator.

23 de julho, terça-feira

12h00 -13h00

Programa Boeing F-15EX

Rob Novotney, diretor executivo da BDS, de desenvolvimento de negócios de aviões de caça.

Mathew Giese, piloto-chefe de testes do F-15.

Apresentação sobre as capacidades avançadas do mais novo avião de caça dos Estados Unidos, apresentação geral das perspectivas do mercado internacional e uma descriçãoda nova demonstração de voo com insights de um dos pilotos responsáveis por sua criação.

24 de julho, quarta-feira

10h45 -11h30

Boeing Vertical Lift – a transformação dose helicópteros

Mark Ballew, diretor sênior da BDS, desenvolvimento de negócios de helicópteros.

A apresentação abordará o portfólio de helicópteros da Boeing, incluindo uma atualização sobre os programas e trabalhos de modernização do CH-47F Chinook, AH-64E Apache, MH-139 Greywolf e V-22 Osprey.

Além disso, Brian Yutko, CEO da Wisk, fará duas participações durante o evento no Wisk Pavilion (D010) na segunda-feira, 22 de julho, das 11h00 às 11h30, e na terça-feira, 23 de julho, das 10h30 às 11h00.

Forneceremos atualizações sobre nossa programação diária no evento, além de anúncios a clientes e apresentações para a imprensa via WhatsApp. Para veículos da imprensa que desejam ser adicionados ao nosso canal de contato para receber essas atualizações, basta enviar um e-mail para georgina.ramin@boeing.com ou uma mensagem de texto para +44 7552 254770.

Para saber mais sobre a presença da Boeing no evento, visite Link e siga boeing boeingairplanes boeingdefense boeingEurope boeingUK no X.

