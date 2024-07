FedEx anuncia Camila Lima como vice-presidente de Operações no Brasil Executiva possui mais de 20 anos de experiência no setor de transporte e tem forte envolvimento nos temas de diversidade, equidade, inclusão e oportunidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 13h29 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h29 ) ‌



Camila Lima: vice-presidente de Operações da FedEx no Brasil Divulgação FedEx

A Federal Express Corporation, maior empresa de transporte do mundo, anuncia Camila Lima como sua nova vice-presidente de Operações no Brasil. Ela passa a ser responsável por liderar o planejamento e as definições estratégicas da companhia, bem como gerir todas as operações brasileiras, incluindo serviços logísticos e de transportes rodoviário e aéreo nacionais e internacionais.

Camila possui mais de 20 anos de experiência no setor de transporte, onde começou como estagiária. Em 2012, juntou-se à FedEx quando a companhia adquiriu a Rapidão Cometa. Desde então, atuou como gerente sênior de Operações do serviço doméstico até ser promovida à diretora de TMO (Transactional Management Office) para integração com a TNT. Antes de assumir a vice-presidência de Operações, Camila ocupou o cargo de diretora de Planejamento & Engenharia, responsável pelos departamentos de Propriedades, Frota e Engenharia.

A executiva tem, também, forte envolvimento nos temas de diversidade, equidade, inclusão e oportunidade (DEI&O), sendo presidente do comitê de DEI&O da FedEx no Brasil e líder do grupo de afinidade de gênero.

“Estou muito entusiasmada com a oportunidade de continuar desenvolvendo nossas operações no País para melhor atender os nossos clientes e as comunidades. A indústria de transporte e logística está passando por rápidas e importantes mudanças e a FedEx está focada em trazer inovações que ajudem a tornar as cadeias de abastecimento mais eficientes para todos. Estou confiante na capacidade do nosso time do Brasil para colaborar nessa jornada transformacional”, diz Camila.

Publicidade

Camila é formada em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Pernambuco e possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas com atualização pelo Programa Internacional de Negócios da Universidade de Miami Herbert Business School.

FedEx no Brasil

Publicidade

A FedEx possui expertise, infraestrutura e um portfólio completo de soluções de transporte e logística para atender empresas de diferentes setores e tamanhos, tanto nacional quanto internacionalmente.

Presente no País desde 1989, a companhia tem feito investimentos constantes para garantir a qualidade de suas operações e dos serviços que oferece ao mercado. Por meio da aplicação de recursos em tecnologia, modernização de filiais, frotas, segurança e pessoas, a empresa tem trabalhado para aprimorar a eficiência da cadeia de suprimentos.

Publicidade

No Brasil, oferece serviços de logística e de transporte nacional e internacional aéreo e rodoviário, atendendo diferentes necessidades de seus clientes. Em sua estratégia de atuação direciona uma atenção especial para as micro, pequenas e médias empresas visando ajudá-las a ter acesso às mesmas oportunidades de mercado disponíveis para os grandes empreendimentos.

Infraestrutura

Serviço internacional

5 voos semanais entre MEM -VCP- MEM, operados com B767-300F.

Conexão com mais de 220 países e territórios em voos FedEx.

1 gateway aéreo internacional em Viracopos.

Transporte rodoviário internacional para Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile.

42 países atendidos em voos comerciais, com mais de 60 saídas semanais dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos.

Mais de 360 centros de envio internacional (FASC).

7 FedEx Ship Center (lojas próprias para envio internacional).

Serviço nacional de transporte e logística

Cerca de 5.300 localidades brasileiras atendidas de Norte a Sul do País.

Frota terrestre com 2.450 veículos próprios e idade média inferior a 7 anos.

Frota elétrica com 25 veículos.

50 filiais, sendo que 20 também são Centros Logísticos, incluindo os dois maiores da FedEx na América Latina.

10 hubs domésticos.

Serviço fullfilment para e-commerce.

Ofertas logísticas personalizadas.

Transporte fluvial na região norte do País.

Sobre a Federal Express Corporation

A Federal Express Corporation é a maior empresa de transporte expresso do mundo, oferecendo entregas rápidas e confiáveis para mais de 220 países e territórios. A Federal Express Corporation utiliza uma rede global aérea e terrestre para acelerar a entrega de remessas urgentes com data e prazos definidos.