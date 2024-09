FedEx é a patrocinadora oficial de entregas do NFL São Paulo Game 2024, partida inédita da liga na América do Sul Como parte da sua aliança de mais de duas décadas com a NFL, a FedEx selecionou um de seus couriers para entregar a bola oficial da partida no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/09/2024 - 16h37 (Atualizado em 04/09/2024 - 16h37 ) ‌



FedEx: patrocinadora oficial de entregas do NFL São Paulo Game 2024 Divulgação FedEx

A Federal Express Corporation, maior empresa de transporte expresso do mundo e Patrocinadora Oficial do Serviço de Entregas da National Football League (NFL) desde 2000, é, também, patrocinadora oficial de entregas do NFL São Paulo Game 2024 – primeiro jogo da liga na América do Sul, em 6 de setembro. Para marcar a ocasião, a companhia elegeu um courier que vai levar até o campo a bola oficial da partida histórica entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em São Paulo.

Em um marco inédito para a América do Sul, o Brasil dará início aos Jogos Internacionais da NFL em 2024, seguido por partidas no Reino Unido e na Alemanha.

Para o evento, o courier Rafael Lobato Gama será o responsável por entregar a bola oficial do jogo, selecionado como parte de uma ação interna promovida pela FedEx. Rafael combina duas características fundamentais para a tarefa: foco na excelência, com uma postura profissional de alta qualidade no último ano, além de conhecimento avançado sobre futebol americano.

O NFL São Paulo Game 2024 faz parte de um esforço estratégico da NFL para expandir globalmente o esporte, aproveitando a crescente base de fãs no Brasil.

‌



“Estamos entusiasmados em fazer parte desse momento tão importante para um esporte que vem conquistando cada vez mais o coração dos brasileiros. Os couriers são parte fundamental da operação da FedEx, garantindo que o nosso compromisso com a excelência seja entregue todos os dias. Por isso, nada mais simbólico do que eleger um deles para representar o negócio e o nosso time, entregando a bola oficial do jogo e reforçando nosso patrocínio bem estabelecido com a NFL”, afirma Gabriel Kayser, diretor de Marketing e Customer Experience da FedEx no Brasil.

“Estamos muito felizes em continuar nossa longa parceria com a FedEx, como nosso Parceiro Oficial de Entregas do Jogo da NFL São Paulo 2024″, disse Michelle Webb, vice-presidente Comercial Internacional da NFL. “O jogo entre Packers e Eagles será histórico tanto para a NFL quanto para o Brasil, e estamos ansiosos para que a FedEx faça parte deste momento.”

‌



A FedEx atende mais de 220 países e territórios. No Brasil, conta com uma equipe de mais de 8 mil funcionários e cobre cerca de 5.300 localidades A empresa tem feito investimentos significativos em seus serviços no País, com soluções para atender empresas de diferentes setores e tamanhos, tanto nacional quanto internacionalmente.

Sobre a Federal Express Corporation A Federal Express Corporation é a maior empresa de transporte expresso do mundo, oferecendo entregas rápidas e confiáveis para mais de 220 países e territórios. A Federal Express Corporation utiliza uma rede global aérea e terrestre para acelerar a entrega de remessas urgentes com data e prazos definidos.