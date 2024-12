FedEx reformula seu serviço aéreo nacional e passa a ofertar tempos de trânsito mais rápidos A nova tabela de prazo reforça o portfólio da empresa, que une a agilidade do modal aéreo com a capilaridade da cobertura terrestre para atender empresas de todos os tamanhos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/12/2024 - 12h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

【J.O.S.O.】FX87 N869FD Wikimedia Commons

A FedEx, maior empresa de transporte expresso do mundo, acaba de reformular seu

serviço aéreo nacional, agora com tempos de trânsito mais ágeis na maioria das rotas, e ideais para atender envios urgentes de empresas de todos os portes – desde grandes corporações, até micro, pequenos e médios empreendimentos. Os novos prazos estão

disponíveis a tempo de atender as demandas de última hora trazidas pela Black Friday e o Natal.



Presente no Brasil desde 1989, a FedEx oferece soluções integradas de transporte e logística, com serviço porta a porta para aproximadamente 5.500 cidades brasileiras e mais de 220 países e territórios.



“Somos uma empresa one-stop-shop, ou seja, temos soluções para atender todas as necessidades de transporte e logística dos nossos clientes”, diz Gabriel Kayser, Diretor de Marketing e Experiência do Cliente da FedEx no Brasil. “A alteração nos prazos de entrega

reforça os diferenciais do nosso portfólio, que fica ainda mais competitivo. O serviço é totalmente gerenciado pela FedEx, que contrata espaço em aviões de companhias aéreas comerciais com as quais mantém relacionamentos comerciais de longa data para transporte

de cargas."



O setor de transporte aéreo de cargas no Brasil tem crescido em importância. No primeiro semestre deste ano, foram movimentadas 658,9 mil toneladas, 7,5% a mais que no mesmo período de 2023 (237,5 mil toneladas no mercado nacional e 421,3 mil toneladas no internacional)*.



Por meio do serviço aéreo nacional, a FedEx está apta a proporcionar um serviço completo aos seus clientes que inclui:



Agilidade: com a nova tabela de prazos, o tempo de trânsito foi reduzido.



Confiabilidade: o cliente pode contar com a infraestrutura da FedEx para mover sua carga do ponto de coleta até a entrega para o consumidor final, utilizando os modais aéreo, rodoviário e fluvial, além de centros logísticos para estocagem, preparação

e expedição das mercadorias.



Segurança e tecnologia: a FedEx conta com monitoramento 24 horas de sua frota e filiais, que são equipadas com tecnologia de ponta para garantir a segurança dos funcionários e da carga.



Cobertura nacional e serviço porta a porta: os serviços da FedEx têm cobertura de Norte a Sul do país, com coletas e entregas regulares, feitas porta a porta.



Rastreamento de cargas: os clientes podem acompanhar a movimentação de suas mercadorias em tempo real, usando as plataformas de rastreamento da FedEx para serviços nacionais, incluindo Radar Web, Radar App e Central de Atendimento ao Cliente.



O serviço aéreo nacional é direcionado a empresas. Para mais informações, os clientes podem acessar

www.fedex.com/br .



Nova campanha da FedEx reforça agilidade e paixão pelo Brasil em movimento



Junto com as novidades do serviço aéreo nacional, a FedEx apresenta sua nova campanha “Vamos Ficar Juntos”, com spots em rádio e jingle que celebra a união entre a agilidade e eficiência dos serviços da empresa com a paixão pelo Brasil, conectando de forma

única seus clientes à marca. A campanha pode ser vista, até fevereiro de 2025, nas mídias digitais.







Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.