FedEx se une à ALTA para o desenvolvimento do transporte aéreo na América Central e no Caribe

Empresa cobre mais de 50 países na América Latina e no Caribe, conexões com mais de 650 aeroportos globalmente e uma frota de 33 aeronaves Foto: Divulgação

A Federal Express Corporation, a maior empresa de transporte expresso do mundo, tornou-se o novo membro associado da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). A adesão da FedEx à ALTA chega em um momento decisivo, quando a região busca fortalecer seus laços comerciais e sua rede logística por meio do transporte aéreo com o resto do mundo.

“Estamos empolgados em trabalhar com a FedEx para continuar impulsionando o desenvolvimento na região. Sua capacidade de facilitar o fluxo de bens e serviços, especialmente em setores-chave como a agricultura e a manufatura, é um ativo inestimável para nossos membros e para a economia regional como um todo”, disse José Ricardo Botelho, Diretor Executivo e CEO da ALTA. “A FedEx demonstrou um forte compromisso com o desenvolvimento econômico e social na América Latina. Sua experiência e rede global fortalecerão nossa capacidade de conectar a região com o mundo”, acrescentou Botelho.

“Estamos orgulhosos de nos juntarmos à ALTA, uma organização que compartilha nosso compromisso com o desenvolvimento de uma aviação mais segura, eficiente e sustentável na América Latina e no Caribe”, disse Basil Khalil, Vice-presidente de Operações da FedEx para o Caribe e América Central. “Na FedEx, estamos dedicados a trabalhar junto a organizações como a ALTA para melhorar a conectividade e a acessibilidade por meio do transporte aéreo, promover o comércio global e apoiar o crescimento econômico na região”, acrescentou Khalil.

A FedEx contribuiu com mais de 85 bilhões de dólares em impacto direto na economia global no ano fiscal de 2024. Essa atividade reflete a escala da rede da FedEx e os esforços contínuos da empresa para melhorar seus serviços inovadores, que ajudam empresas de todos os tamanhos a se conectarem com seus clientes e fortalecerem suas operações. A empresa possui a rede de transporte mais extensa do mundo, atendendo a mais de 220 países e territórios. Além disso, a FedEx emprega mais de 500 mil pessoas em mais de 5 mil instalações e movimenta uma média de 16 milhões de pacotes por dia. No ano fiscal de 2024, a FedEx também contribuiu indiretamente com uma estimativa de 39 bilhões de dólares ao produto econômico líquido global, sublinhando seu papel significativo na economia mundial.

‌



Com uma rede que cobre mais de 50 países e territórios na América Latina e no Caribe, conexões com mais de 650 aeroportos globalmente e uma frota de 33 aeronaves, a FedEx está bem posicionada para contribuir para o crescimento contínuo da indústria da aviação na região.

A empresa está melhorando sua rede aérea com o recente lançamento de dois novos voos que conectam mercados-chave da América do Sul e Central a Miami. Como porta de entrada para as Américas e o mundo, Miami permite que as indústrias locais, assim como empresas grandes e pequenas, acessem o mercado internacional e exportem seus produtos.

