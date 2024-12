Feriados de Natal e Ano Novo vão atrair cerca de 480 mil passageiros no BH Airport Cerca de 1,1 milhão de pessoas devem passar pelo terminal internacional mineiro em todo o mês de dezembro, um crescimento de 20% em relação a 2023 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/12/2024 - 18h51 (Atualizado em 03/12/2024 - 18h51 ) twitter

480 mil passageiros são esperados entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro Divulgação

Festas de fim de ano, férias escolares e feriados: o mês de dezembro é tradicionalmente um dos mais movimentados no BH Airport e, em 2024, a demanda promete ser ainda maior: a expectativa é que 1,1 milhão de pessoas circulem pelo terminal internacional mineiro durante todo o mês de dezembro, 20% a mais que no ano passado. Serão cerca de 9500 pousos e decolagens, o que representa crescimento de 16% em relação a 2023.

Os feriados de Natal e Ano Novo são os períodos com maior movimentação. Entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro, cerca de 480 mil passageiros devem passar pelo BH Airport, o que representa um crescimento de 22% em relação ao mesmo período no ano passado. O dia com maior movimento é a segunda-feira (23/12), quando o terminal deve receber mais de 38 mil passageiros. Para atender à demanda, o BH Airport terá 560 voos extras. Entre os destinos mais buscados, destacam-se as cidades com praias, como Cabo Frio, Porto Seguro, Salvador, Maceió, Rio de Janeiro e Aracaju.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, lembra que o período do fim do ano é um dos mais importantes para a cadeia do turismo e destaca que o BH Airport se prepara com reforço de equipes de atendimento e segurança, a fim de suprir a alta de demanda. “As tradicionais festas de Natal e Ano Novo e o período de férias escolares são a oportunidade que muitas pessoas esperam para fazer viagens de descanso, lazer, reencontro da família, movimentando o nosso terminal. Nossa equipe está empenhada em proporcionar uma experiência tranquila e acolhedora aos passageiros, reforçando o compromisso com a segurança e a pontualidade”, afirma.

Outra novidade de dezembro no BH Airport é o início da operação da rota BH – Sorriso. Operado pela Azul, o primeiro voo acontece no dia 16/12, saindo de Belo Horizonte às 23h30. Situado na região central de Mato Grosso, a 400 km da capital Cuiabá, o município de Sorriso está entre as dez maiores cidades do Estado. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a cidade é a mais rica do país pela produção de soja e milho, consolidando-se como um dos maiores polos do agronegócio brasileiro.

