Férias de fim de ano: 5 dicas para evitar o extravio e furto de malas em viagens aéreas Proteja suas bagagens e curta suas férias sem dor de cabeça usando essas práticas simples Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/11/2024 - 16h16 (Atualizado em 25/11/2024 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Férias de fim de ano: dicas para evitar o extravio e furto de malas Inframerica

Com o aumento do fluxo de passageiros motivado pelo final do ano, o risco de extravio, violação e furto de malas em viagens aéreas cresce significativamente. Por isso, é essencial tomar precauções antes e durante a viagem.

A agência internacional responsável pela logística de bagagem em aeroportos, a SITA, atesta que de todas reclamações dos passageiros com relação às suas malas, 75% é referente ao atraso das bagagens na chegada ao destino, 20% são de malas que foram danificadas nesse processo e 5% são de pertences perdidos ou roubados. Esses números assustam, mas existem alguns passos para você seguir e evitar essa dor de cabeça na sua viagem.

A Protec Bag®, marca especializada em proteção de bagagens, compartilha cinco dicas indispensáveis para minimizar os riscos de atraso, dano ou extravio da sua mala.

1. Identifique bem a sua bagagem

‌



Utilize etiquetas com seu nome e informações de contato, mas evite exibir dados pessoais em excesso. Personalize sua mala com adesivos, fitas ou capas coloridas para facilitar a identificação e evitar trocas acidentais. Ao fazer a sua proteção com plástico, coloque seu nome ou faça um desenho bem visível no plástico com caneta hidrocor . Isso afasta os infratores e facilita a identificação da sua bagagem na esteira de entrega de malas.

2. Opte por cadeados certificados

‌



Use cadeados aprovados pela TSA (Administração de Segurança no Transporte dos EUA), que podem ser inspecionados por autoridades sem serem danificados. Isso garante uma cada de segurança extra e evita problemas em alfândegas internacionais. Embora os cadeados não evitem o golpe da “cesárea”, são comumente usados pelos passageiros.

3. Não despache itens de alto valor

‌



Dinheiro, joias, eletrônicos e documentos importantes devem sempre ser transportados na bagagem de mão. Reduzir o valor dos itens na mala despachada minimiza perdas em caso de extravio ou dano da bagagem.

4. Chegue cedo ao aeroporto e acompanhe o despacho

Ao despachar as malas, certifique-se de que elas estão etiquetadas corretamente e observe o processo. Chegar com antecedência ao aeroporto diminui a chance de erros por pressa no manuseio. Leia atentamente o Ticket que vai na sua bagagem, que é emitido pela companhia aérea, para conferir seu nome, destino e peso da bagagem.

5. Utilize embalagens de proteção

E, claro, invista em lacres e plásticos protetores para dificultar o acesso ao interior da mala. Essa camada extra de segurança também ajuda a evitar danos físicos à bagagem durante o transporte. A Protec Bag® embala sua bagagem em um plástico especial que, além de biodegradável, é extremamente seguro.

Seguir essas dicas não elimina completamente os riscos, mas reduz significativamente as chances de problemas com suas bagagens. Com planejamento e cuidados, você pode aproveitar suas férias sem preocupações.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.