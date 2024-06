Férias de julho: confira dicas de viagem no Brasil e no exterior Veja as sugestões para os diferentes perfis de viagens e viajantes

Férias de julho: destinos para todos os gostos (José Luis e Luciana)

As férias de julho são conhecidas por oferecerem uma pausa na rotina, especialmente na família com filhos em idade escolar. Para muitos, é a oportunidade perfeita para viajar, explorar novos destinos ou revisitar lugares especiais, quer seja para aqueles que buscam temperaturas mais amenas, com passeios ao ar livre, trilhas, visitas a parques e passeios culturais; para quem prefere o calor e a experiência de praias; ou para quem busca neve.

Acrescente-se de forma antecipada ao período, no Brasil, as tradicionais festas juninas na maioria dos destinos e resorts, se estendendo para as férias de julho. Pensando nisso, reunimos roteiros turísticos que oferecem programações especiais para atrair visitantes durante as férias escolares e para as tradicionais festividades do mês.

Jardim Atlântico Beach Resort (ANALU_NOGUEIRA)

Entre as centenas de parques temáticos, resorts e hotéis que oferecem atividades para toda família, garantindo e diversão e entretenimento para todas as idades, o Jardim Atlântico Beach Resort, localizado na paradisíaca Ilhéus (BA), terra imortalizada por Jorge Amado e pelo cacau, tem programação especial de esportes e lazer que inclui, entre outros, atividades com monitores na praia, piscina e área verde, caça ao tesouro, noite do pijama, caminhadas ecológicas, hidroginástica, aula de dança, bingo, zumba, futebol, vôlei, música ao vivo, karaokê, piqueniques, oficina de percussão e uma série de gincanas e desafios.

O resort, que é pé na areia e urbano ao mesmo tempo, está localizado a apenas dois quilômetros do aeroporto Jorge Amado e seis quilômetros do centro de Ilhéus. Ao todo, são 129 apartamentos em meio a uma área de 34 mil metros quadrados e infraestrutura que conta com dois restaurantes; piscinas adulto e infantil, mais um conjunto de piscinas circulares com sistema de hidromassagem aquecida; sauna a vapor; sala fitness; quadras de tênis, vôlei de praia e beach tênis; campo de futebol; kids club; salão de jogos; sala de massagem; salão de beleza; loja de artesanato e utilidades, além de ampla área verde. Mais informações e reservas pelo site.

Jardim Botânico Curitiba (Divulgação)

Na outra ponta do mapa, o Grand Mercure Curitiba Rayon, no Paraná, é a sugestão ideal para quem busca férias com ar cosmopolita.

Entre os melhores passeios para conhecer a capital mais fria do Brasil estão o Jardim Botânico, um dos maiores cartões postais de Curitiba e do Brasil: sua principal atração é a estufa de 458 metros quadrados, que abriga exemplares vegetais naturais e ornamentais da flora da Mata Atlântica. Com entrada gratuita, ele funciona todos os dias, das 6h às 19h30. Igualmente gratuito é o Parque Municipal Tanguá, um dos favoritos de quem visita a cidade. Cheio de atrativos naturais, está localizado em uma região de pedreiras desativadas e ainda conta com uma cascata de 65 metros de altura.

Já o Museu Oscar Niemeyer (MON), o maior museu de arte da América Latina com cerca de 35 mil metros quadrados de área construída, funciona de terça a domingo, das 10h às 17h30, com ingresso inteiro ao preço de R$ 30,00. Para finalizar, o tradicional endereço para compras de Curitiba, o Mercado Municipal, funciona de terça a sábado, das 8h às 18h, e aos domingos, das 8h às 13h.

A ida a Curitiba fica completa com hospedagem no Grand Mercure Curitiba Rayon – hotel conta com 159 apartamentos (sete suítes) e oferece espaço fitness, sauna, SPA e salas de evento, além de dois renomados restaurantes: o Hai Yo, com gastronomia asiática, e o Garbo, de culinária brasileira.

Imagem aérea Cataratas do Iguaçu (Freepik)

Localizado em um dos endereços mais privilegiados de Curitiba, o Grand Mercure Curitiba Rayon é “vizinho” da Linha de Turismo, que por 26 pontos de atração da cidade, percorrendo cerca de 48 quilômetros em três horas. Com tarifa de R$ 50,00 por pessoa, ele parte diariamente, a cada 30 minutos. Mais informações no site.

Também no Paraná está a sugestão da Schultz para estas férias, com a indicação de viagem para o Vivaz Cataratas Hotel Resort. Para quem quer e pode esticar as férias, o hotel é destino ideal, com hospedagem a partir de 2 de agosto (cinco dias e quatro noites), a partir de 10 parcelas de R$ 165,00 – o valor é por pessoa, em apartamento duplo, com café da manhã e inclui aéreo.

Igualmente diverso é o Circuito das Águas de São Paulo. Do lago holandês e da Casa do Artesanato, em Holambra, passando pela Maria Fumaça da antiga estação ferroviária de Jaguariúna, o Thermas Hot World, localizado em Águas de Lindóia, reúne o que há de melhor para a família em uma área com ampla integração com a natureza: o parque é um dos mais completos do Brasil e conta com uma diversidade de atrações para todos os gostos e idades.

A infraestrutura do Thermas Hot World conta com o Circuito Adventure, integrado por 15 atrações radicais, incluindo arvorismo, parede de escalada e uma tirolesa que “corta” o parque. As atividades do circuito são oferecidas com a monitoria de instrutores capacitados e em linha com as mais rígidas normas de segurança.

Adicionalmente, o parque conta com área Baby and Kids, com águas aquecidas e brinquedos como o baldão gigante, com mais de 1,2 mil litros de água, áreas de ofurôs, Cantinho da Mamãe, especialmente pensando para proporcionar conforto na hora da amamentação e da troca de fraldas, além de lojas de souvenirs, fotografia, games, lanchonetes e lockers individuais.

Para estas férias, o Thermas Hot World tem programação especial que inclui, entre outros, as atividades de caça ao arco-íris, aventura, piquenique, oficinas de massinha e pipa, karaokê e bingo. Os ingressos têm preços a partir de R$ 180,00 (adulto, na bilheteria) ou R$ 99,90 (para compras online durante semana) ou R$ 147,00 (para compras online, nos finais de semana). Tarifas especiais e para crianças estão disponíveis no site.

Fora do Brasil

As férias de julho também são um convite para as viagens de neve, especialmente as experiências do Chile, que figura entre os principais destinos escolhidos pelo brasileiro em viagens de inverno: quer seja pela proximidade, quer seja pela acessibilidade financeira, o turista do Brasil é, hoje, o segundo maior (em número de visitantes) ou o primeiro (em número de dias de experiência) entre os visitantes internacionais do destino.

Estação de esqui no Chile (Divulgação)

A temporada de neve do Chile, entre outras, está recheada de atrações como Valle Nevado, a estação de esqui mais popular do Chile, localizada a apenas 46 km de Santiago; El Colorado, localizado a apenas 36 km de Santiago e é uma das estações de esqui mais populares do Chile, com mais de 15 meios mecânicos e mais de 100 pistas; Portillo, uma das estações de esqui mais antigas do Chile e localizada na Cordilheira dos Andes, a apenas 146 km de Santiago, conhecido por sua beleza natural deslumbrante e terreno desafiador, tornando-o um destino popular para esquiadores avançados; Nevados de Chillán, localizado na Região do Ñuble do Chile e um dos lugares mais pitorescos onde se pode esquiar dentro do país; Corralco, localizado na região de Araucanía e é uma das estações de esqui mais remotas e preservadas do país. Mais informações estão disponíveis no site.

Toagir, Croácia (Divulgação)

Para além da América do Sul, a Europamundo Vacaciones oferece o Grande Cruzeiro Croácia e Montenegro, itinerário de oito noites a bordo do cinco-estrelas Belle De L’Adriatique. A última saída deste navio está programada para 11 de julho, com embarque em Dubrovnik e há escalas em Mljet, Korcula, Sibenik, Trogir, Split, Hvar, Vis e Kotor, com ancoragem garantida nos portos centrais o que é impossível aos navios maiores em muitos dessas locais.

Com valores que começam em 2.627 euros para hospedagem em cabine dupla, o roteiro inclui visita guiada a Dubrovnik, cidade croata murada que ficou famosa na série Game of Thrones, com direito a visita a um convento dominicano construído em 1225 e outros atrativos de interesse arquitetônico e cultural, como o museu de arte sacra e as muralhas com vista para a cidade velha.

Os pacotes comercializados pela Europamundo incluem acomodação, taxas portuárias e impostos, pensão completa a bordo, além de uma estação de café e chá disponível 24 horas, carregadores de mala no embarque e desembarque, programas diários e tours guiados pelas cidades que compõem o roteiro.

Seguro viagem

Para garantir conforto e tranquilidade nas viagens nacionais ou internacionais, a Vital Card dispõe de seguro viagem que pode ser usado no caso de práticas esportivas não profissionais, sem o custo de taxa extra – como, por exemplo, para quem for mergulhar ou esquiar, cuja cobertura, limitada em 15 mil moedas (euros, dólares ou reais, de acordo com o país d destino), já está garantida em caso de imprevistos nestas práticas. Um dos diferenciais dos seguros da Vital Card são por ocorrência, ou seja, se for contratado de 30, 60 ou 120 mil moedas (euros, dólares ou reais, de acordo com o País de destino) a cada ocorrência o viajante tem o direito de utilizar em suas despesas médicas até o valor máximo contratado.

Como diferencial exclusivo, a Vital Card incluiu nos planos de seguros Nacional e Internacional o item Danos a Bagagem com valor de 50 moedas, de acordo com o seguro, de pagamento suplementar ao pago pela companhia aérea, terrestre ou marítima, para danos às bagagens. “Sem burocracias. Basta apenas registrar o relatório de irregularidade de bagagem (PIR) e solicitar o reembolso”, diz Luciano Bonfim, diretor Comercial da Vital Card.









