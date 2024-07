Férias escolares: confira dicas sobre documentação para viagem aérea com crianças No BH Airport mais de um milhão de passageiros são esperados em julho e 814 voos extras são preparados para a demanda do período Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2024 - 17h07 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h07 ) ‌



BH Airport: mais de um milhão de passageiros são esperados em julho Pedro Nicoli

A temporada de férias escolares chegou e com ela a movimentação das famílias, que aproveitam o período para viajar com as crianças. No BH Airport, mais de um milhão de passageiros devem passar pelo terminal durante todo o mês de julho, um crescimento de 9% em relação ao mesmo mês em 2023. Ao todo, o terminal terá 814 voos extras para atender à demanda do período. Para quem viaja de avião com crianças, a atenção especial está na documentação adequada para embarque nacional e internacional.

O gestor de Operações e Segurança do BH Airport, Robson Freitas, destaca a importância das famílias se organizarem para que vivam a experiência da viagem com mais tranquilidade. “As viagens de férias com crianças normalmente são cercadas de emoções, com muita expectativa dos pequenos em relação ao que vão experimentar em seus destinos. Para que toda a experiência de viagem seja positiva é importante que a família se prepare com a documentação adequada e tenha tranquilidade ao embarcar e até usufruir com calma dos nossos serviços e espaços, como nosso terraço panorâmico e área kids”, afirma.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para as crianças de até 11 anos e 11 meses que viajam dentro do Brasil acompanhadas dos pais ou responsáveis (tutor ou guardião) ou, ainda, na companhia dos avós ou parentes maiores de 18 anos até terceiro grau, como irmãos e tios, a documentação exigida é a certidão de nascimento ou documento de identificação civil com foto, como RG ou passaporte. Também é importante a apresentação de um documento que comprove a filiação ou vínculo com o responsável. Para crianças a partir de 12 anos, só é válido o documento de identificação civil.

No caso de crianças que viajam desacompanhadas ou acompanhadas com pessoa maior de 18 anos autorizada pelos pais ou responsáveis, além da certidão de nascimento ou documento de identificação civil, também é necessária uma autorização de viagem feita pelos pais ou responsáveis, com firma reconhecida em cartório ou por meio da Autorização Eletrônica de Viagem.

Nas viagens internacionais, os pais ou responsáveis precisam apresentar o passaporte brasileiro válido. Caso a criança viaje acompanhada de apenas um dos pais, além do passaporte, é preciso levar a autorização expressa do pai ou mãe ausente, por meio de documento com firma reconhecida.

Se a criança ou adolescente estiver desacompanhado ou acompanhado com pessoa maior de 18 anos autorizada pelos pais, a documentação a ser apresentada deve ser: passaporte brasileiro válido e autorização expressa de ambos os pais ou responsáveis por meio de documento com firma reconhecida.

O formulário de autorização pode ser encontrado no portal do Conselho Nacional de Justiça e no site oficial do Departamento da Polícia Federal. Em caso de dúvidas, os passageiros também podem consultar o Juizado da Infância e da Juventude, localizada no primeiro pavimento do BH Airport.

Espaço Kids

Para uma experiência de viagem mais tranquila, as famílias com crianças também costumam preparar uma série de alternativas que ajudam a entretê-las entre os processos de embarque e desembarque. O BH Airport ajuda as famílias com espaços reservados para elas no saguão e na sala de embarque. A área kids conta com parquinhos temáticos e até um avião de brinquedo para que elas se divirtam na posição de mini pilotos.

Outra opção atrativa para as crianças é o terraço panorâmico, localizado no segundo andar da área pública do terminal, e com uma vista protegida e segura para da pista. O local encanta pequenos e grandes, que podem acompanhar pousos e decolagens das aeronaves.