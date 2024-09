Filme brasileiro sobre sequestro de avião disputa indicação para o Oscar ‘O Sequestro do Voo 375′, dirigido por Marcos Baldini, pode entrar na disputa por indicação na categoria Melhor Filme Internacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/09/2024 - 16h54 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h20 ) ‌



"O sequestro do voo 375": filme baseado em em uma história real Divulgação

O Sequestro do Voo 375 é um dos 12 finalistas na disputa para a indicação do Brasil ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Agora ele precisa passar pelo crivo da comissão julgadora, formada por 21 membros da Academia Brasileira de Cinema, eleitos pelos sócios acadêmicos, e mais quatro integrantes escolhidos pela academia, entre cineastas e especialistas do audiovisual nacional.

No dia 16 de setembro, a Academia Brasileira de Cinema divulgará os seis títulos finalistas que continuarão na disputa para tentar a vaga no Oscar de 2025. A decisão final sobre o longa que representará o Brasil será anunciada no dia 23 de setembro.

Com a divulgação dos finalistas e do filme escolhido, a expectativa é que o cinema brasileiro continue a ganhar visibilidade e reconhecimento no cenário internacional. A participação no Oscar é uma oportunidade inestimável para mostrar ao mundo a riqueza e a diversidade das histórias brasileiras.

Importante lembrar que um dos concorrentes sequer foi lançado comercialmente no mercado nacional. Trata-se do filme Ainda Estou Aqui, destaque no Festival de Veneza, que precisa estrear no cinema nacional até no máximo dia 30 de setembro de 2024 e permanecer em cartaz por pelo menos sete dias.

‌



O Brasil tenta desde 1999 emplacar um filme na disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional, sem sucesso. O último filme a entrar na disputa foi Central do Brasil. Este ano, conta com vários estilos de filmes, mas pode esbarrar na insistência e manutenção do mesmo estilo e os mesmos nomes de diretores.

Um dos destaques para esta temporada é o surpreendente filme de ação O Sequestro do Voo 375, dirigido por Marcos Baldini. O filme foi lançado em dezembro de 2023 e é baseado na obra documental do jornalista Constâncio Viana.

‌



Conta a história de um desempregado que, por ter perdido todas suas economias durante um plano econômico, sequestra um Boeing que operava um voo da Vasp e domina o cockpit com intenção de jogar o avião de passageiros sobre o Palácio do Planalto.

“O filme se aproxima muito da qualidade de filmes produzidos em Hollywood e pode, sim, ser a quebra de paradigma que permanece há 25 anos. E traz um elenco surpreendente, além de já ter ganhado diversos prêmios, sendo 6 Grande Otelo, que é da própria Academia Brasileira de Cinema”, afirma Viana.