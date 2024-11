Fingers e novo pátio de aeronaves do Aeroporto de Teresina já estão em funcionamento Obras tiveram investimentos de R$ 166 milhões Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/11/2024 - 16h47 (Atualizado em 22/11/2024 - 16h47 ) twitter

Solenidade de entrega acontecerá em dezembro Divulgação CCR Aeroportos

As obras do Aeroporto de Teresina (THE) seguem a todo vapor e em fase de finalização. A solenidade de entrega acontecerá em dezembro, mas os passageiros que embarcam ou desembarcam no terminal já estão usufruindo das melhorias. Nessa semana, o novo pátio de aeronaves com oito posições já entrou em funcionamento, sendo duas delas com fingers em operação. As outras posições de embarque remoto serão feitas com o uso dos ônibus para o transporte de passageiros entre o terminal e o avião, uma das novidades da reforma. Desse modo, os usuários estarão menos expostos à chuva e ao calor, por exemplo.

Com investimentos de R$ 166 milhões, a obra visa aumentar a segurança operacional, otimizar a capacidade de atendimento de aeronaves e proporcionar um ambiente mais confortável e moderno a quem embarca ou desembarca na capital piauiense. “Já realizamos todos os testes operacionais para que pudéssemos iniciar as operações de forma segura. Então, já temos pátio novo e fingers atuando em duas posições, sendo as outras seis de forma remota com o uso dos ônibus, assim como acontece em outros aeroportos, conforme o fluxo de quantidade de voos simultâneos. Já temos o fluxo completo definitivo em operação”, explica Rogério Guimarães, Gerente de Engenharia da CCR Aeroportos, administradora do terminal.

Outras novidades na infraestrutura do aeroporto já estão em operação, garantindo melhor experiência de viagem aos passageiros. “Temos uma nova sala de embarque, localizada no segundo piso, mais confortável, ampla, moderna e três vezes maior que a antiga. Os passageiros também já estão desfrutando da nova área de check-in, elevadores, escada rolante e canal de inspeção. Em breve, toda a ampliação será entregue à capital piauiense”, explica a Gerente do Aeroporto de Teresina, Ingrid Mimoso.

