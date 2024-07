Flybondi adiciona novo destino nacional às suas rotas Low cost passa a voar à cidade de San Juan, na região Centro Oeste da Argentina, mais um do país destino repleto de belezas naturais e atrações turísticos

Flybondi: Low cost passa a voar à cidade de San Juan, na região Centro Oeste da Argentina Divulgação Flybondi

A Flybondi, primeira companhia aérea low cost a conectar Brasil e Argentina, continua com o plano de crescimento e acaba de acrescentar um novo destino à sua rede de conectividade.A partir de setembro, a empresa começará a voar para San Juan, no Centro Oeste argentino. A rota conectará San Juan a Buenos Aires e terá 4 frequências semanais, às segundas, quartas, sextas e domingos. Os bilhetes já estão à venda no site da companhia aérea a partir de R$ 144 (tarifa promocional final por trecho).

Buenos Aires - San Juan: saídas às 13h | chegadas às 15h15.

San Juan - Buenos Aires saidas às 15h45 | chegadas às 17h25.

Além de ampliar o alcance da Flybondi, que com esta incorporação já conecta 63% das províncias da Argentina (é a 26ª rota da companhia aérea e o 19º destino doméstico), esta novidade representa uma nova opção de destino turístico para os brasileiros no país vizinho. A região de San Juan atrai visitantes apaixonados por natureza, com seus belos vales, montanhas e parques nacionais, e também é uma rota sedutora para os apreciadores de bons vinhos.

“Expandir a rede de conectividade nacional é um dos principais objetivos da Flybondi. Chegar a San Juan reafirma e materializa um projeto no qual trabalhamos há algum tempo junto com as autoridades provinciais. Chegamos como uma nova opção de viagem: acessível, segura e conveniente”, disse Mauricio Sana, CEO da Flybondi e acrescentou: “Com o início da operação aspiramos aumentar aproximadamente 40% de passageiros que visitam a província, o que se traduz em uma situação muito clara e contribuição tangível para o desenvolvimento turístico e económico da região.”

Desde o início de suas operações na Argentina, em 2018, a Flybondi foi pioneira na categoria low cost e rapidamente se consolidou como a opção mais escolhida no país. Em 2022, é a segunda maior companhia aérea da Argentina, já transportou mais de 11 milhões de passageiros e conecta 63% das províncias argentinas e três destinos no Brasil. Também ampliou recentemente sua rede de conectividade acrescentando a rota interprovincial Ushuaia-El Calafate.

Flybondi em números:

Começou a operar na Argentina em 2018 e já transportou mais de 11 milhões de pessoas



20% dos seus passageiros voam de avião pela primeira vez na vida



Tem uma frota de 15 aviões Boeing 737-800 NG com 189 assentos de classe única.



Voa para 19 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Trelew, Tucumán, Puerto Madryn, Mar del Plata, Ushuaia, El Calafate y Comodoro Rivadavia.



Atualmente também voa para três destinos internacionais, todos no Brasil: Río de Janeiro, São Paulo e Florianópolis



Tem um market share doméstico de 26% e regional de 5% (maio 2024)



Sobre a Flybondi

A Flybondi é a primeira companhia aérea de ultra baixo custo (ultra low cost) da Argentina. Foi fundada em 2016 e iniciou suas operações em 26 de janeiro de 2018. Inaugurou o segmento low cost da indústria e cresceu graças à geração de novos passageiros, que antes não viajavam ou viajavam muito pouco.

O principal investidor da empresa é o Cartesian Capital Group LLC, seguido pela Yamasa Co. Limited e Givin Capital, bem como investidores privados da Argentina e da Europa. A Flybondi conta com executivos e investidores com vasta experiência no setor da aviação.









