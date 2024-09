Flybondi agora oferece serviço de bordo para voos internacionais e adiciona novo método de pagamento Companhia é adepta do On Board Retail, a unidade de negócios responsável pelas vendas a bordo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/09/2024 - 18h39 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h39 ) ‌



Aérea agora oferece serviço de bordo para voos internacionais Divulgação Flybondi

Flybondi, a primeira companhia aérea low cost da Argentina, chega com novas funcionalidades no On Board Retail, a unidade de negócios responsável pelas vendas a bordo. Agora esse serviço está disponível nos voos internacionais para o Rio de Janeiro e para São Paulo e também foi incorporado o pagamento com cartões de débito e crédito.

A venda a bordo, lançada em 2018 e célebre nos voos da Flybondi por suas bebidas, comidas e os indefectíveis mates, que fazem parte da cultura argentina, agora está disponível em todas as 18 rotas domésticas de e para Buenos Aires, nas 5 rotas interprovinciais e nestas rotas internacionais que têm como destino o Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro).

A Flybondi oferece uma ampla gama de opções gastronômicas, desde menus completos até propostas individuais, como sanduíches, croissants de presunto e queijo, lanches doces e salgados, chás de ervas e refrigerantes, incluindo alternativas sem glúten. Também estão disponíveis os principais produtos da empresa, como os mates e chapéus. Como benefício adicional, os passageiros que comprarem assentos entre as fileiras 1 e 3 poderão desfrutar de um menu doce ou salgado com um chá de ervas de cortesia.

“A On Board Retail (OBR) é uma unidade de negócios em constante crescimento. Estamos sempre analisando as novas opções que podemos oferecer aos nossos passageiros, garantindo que sejam produtos de qualidade a preços acessíveis. Essas duas boas notícias, as vendas a bordo em voos internacionais e os novos métodos de pagamento, são o resultado de nosso esforço contínuo para melhorar nosso serviço”, disse Sebastian Gomez, gerente de vendas a bordo da Flybondi, que ainda acrescentou: “Continuamos sendo surpreendidos com a demanda que existe pelo nosso merchandising. Os passageiros adoram levar.

Flybondi em números:

Começou a operar na Argentina em 2018 e já transportou mais de 12.000.000 de pessoas.



20% de seus passageiros são passageiros de primeira viagem.



Possui uma frota de 15 aeronaves Boeing 737-800 NG com 189 assentos de classe única.



Voa para 19 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Mar del Plata, Neuquen, Posadas, Iguazu, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Trelew, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate e Comodoro Rivadavia.



Atualmente, a empresa voa para três destinos internacionais no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis.



Tem 22% de market share doméstico e 4% de market share na América Latina (julho de 2024).