Flybondi aumenta em 500% voos para Floripa e anuncia novas frequências para o Brasil Aérea ‘low cost’ terá mais de 730 voos semanais entre todas as suas rotas nacionais en Argentina e internacionais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/11/2024 - 17h37 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h37 ) twitter

Flybondi: novas frequências para o Brasil Divulgação

A Flybondi, primeira companhia low cost a conectar Brasil e Argentina, terá um crescimento de 83% em sua oferta de voos para a temporada de verão em relação a outubro deste ano. Quase todas as rotas atendidas terão maior disponibilidade e mais de 2,1 milhões de passageiros devem ser transportados entre dezembro e março de 2025.

Para o Brasil, a oferta de voos aumentará de 3 para 18 voos semanais entre Florianópolis e Buenos Aires, o que representa um aumento de 500%. E a rota Rio de Janeiro-Buenos Aires passa de 2 a 3 voos diários. São Paulo seguirá com 1 voo diário para a capital argentina.



A Flybondi incorporou recentemente quatro aeronaves em regime de wet leasing ou formato ACMI, o que a levará a ter uma frota de 19 aeronaves para a temporada.



Com mais aeronaves, a Flybondi também irá agregar mais voos em rotas dentro do território argentino, inclusive para destinos bastante procurados pelo público brasileiro, como:

Buenos Aires-Mendoza de 18 voos semanais a 38 voos semanais.

de 18 voos semanais a 38 voos semanais. Buenos Aires-Bariloche de 3 voos diários a 6 voos diários.

de 3 voos diários a 6 voos diários. Buenos Aires-Salta de 12 voos semanais a 3 voos diários.

de 12 voos semanais a 3 voos diários. Buenos Aires-Jujuy de 9 voos semanais a 2 voos diários.

de 9 voos semanais a 2 voos diários. Buenos Aires-Ushuaia de 9 voos semanais a 2 voos diários.

de 9 voos semanais a 2 voos diários. Buenos Aires-El Calafate de 1 voo diários a 11 voos semanais.

Atualmente, a Flybondi opera 26 rotas (18 domésticas de e para Buenos Aires, 5 interprovinciais e 3 internacionais), conectando 19 destinos nacionais e 3 internacionais. Graças ao modelo de preços acessíveis, mais de 13 milhões de passageiros já voaram com a companhia aérea desde o início de suas operações (em 2018) e 20% dos seus passageiros são pessoas que voaram pela primeira vez na vida.

