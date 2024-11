Flybondi incorpora novos aviões para aumentar sua capacidade na temporada de verão Aeronaves Boeing 737-800 NG serão utilizadas no modelo wet lease, alugadas com tripulação estrangeira incluída, serviço de manutenção e seguro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/11/2024 - 16h06 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h06 ) twitter

Flybondi contará com aeronaves no modelo ACMI Divulgação

A Flybondi, maior companhia aérea privada da Argentina, aumentará sua capacidade operacional em 13% com a incorporação de 2 novas aeronaves. Desta forma, a empresa vai reforçar a oferta de voos para a temporada de verão, adicionando frequências à sua rede atual. Não está descartada a incorporação de novos destinos.



A contratação dessas novas aeronaves será realizada através de um formato denominado wet lease ou ACMI, onde a aeronave é alugada com tripulação estrangeira incluída, serviço de manutenção e seguro.



Esta é uma modalidade inédita na Argentina, mas amplamente utilizada internacionalmente, especialmente na Europa, onde foi implementada há mais de 25 anos para cobrir a procura sentida pelas companhias aéreas durante a alta temporada. A operação e comercialização dos voos serão feitas pela Flybondi.



Os aviões de matrícula espanhola, que chegarão em breve à Argentina, são Boeing 737-800 NG e estarão em operação de novembro de 2024 a março de 2025. A companhia pode retomar esse modelo para o verão de 2025/2026.



Este passo no setor aéreo argentino foi possível graças à reforma do Código Aeronáutico local, que permite que profissionais estrangeiros exerçam suas funções em serviços aéreos e também permite a utilização de aeronaves com matrícula estrangeira.“Hoje estamos diante de um acontecimento histórico para o setor aéreo comercial, para a Argentina e para nós da Flybondi: incorporamos uma modalidade que é utilizada em todo o mundo e que nos permite ampliar nossa capacidade operacional. A adição dessas 2 aeronaves resultará em maior conectividade, uma proposta de aumento de voos e também criará novas oportunidades de desenvolvimento e emprego direto e indireto”, comentou Mauricio Sana, CEO da Flybondi. Em seguida, acrescentou: “A ACMI é uma solução num contexto em que há escassez de aeronaves e de pilotos”.

