Flybondi anuncia voos para destinos de inverno da Argentina a preços especiais

Flybondi: voos para destinos de inverno da Argentina Divulgação Flybondi

O inverno oferece a possibilidade de inesquecíveis viagens para diferentes destinos da Argentina, destinos estes que são atendidos pela companhia aérea Flybondi a preços especiais. Primeira low cost a conectar Brasil e Argentina, a Flybondi voa de Florianópolis (a partir de R$ 450 a passagem em julho e R$ 358 em agosto), Rio de Janeiro (a partir de R$ 430 em julho e R$ 370 em agosto) e São Paulo (a partir de R$ 450 em julho e R$ 352 em agosto) a Buenos Aires.E também conecta a capital portenha a 18 destinos domésticos (Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, Trelew, Tucumán, Puerto Madryn, Mar del Plata, Ushuaia, El Calafate y Comodoro Rivadavia).

Além disso, a partir do próximo dia 2 de agosto Flybondi começará a rota Ushuaia - El Calafate, a quinta rota interprovincial da companhia. Terá uma frequência de quatro voos semanais (às segundas, quartas, sextas e domingos) e é possível comprar passagens a partir de R$ 212.

A inóspita e deslumbrante região da Patagônia é um dos destaques turísticos dessa época do ano. Ao longo de seus 1.061.000 km² de extensão, uma área próxima à do estado do Pará, a Patagônia argentina atrai diferentes perfis de visitantes.De Bariloche (passagens a partir de R$ 255 nos próximos meses), que durante e fora das temporadas de esqui segue atraindo o público com lagos incríveis e ótima rede gastronômica, até a deslumbrante cidade de El Calafate (onde se vê a geleira do Perito Moreno, passagens a partir de R$ 245) e Ushuaia, no chamado “Fim do Mundo”. Comodoro Rivadavia, Neuquén e Puerto Madryn são outras belas cidades da Patagônia que têm voos da Flybondi, com bilhetes que saem a partir de R$ 243 para agosto. Mais ao norte está a região de Mendoza, famosa por suas renomadas vinícolas e pela beleza não menos estonteante, aos pés dos Andes.

Passagens para estes e outros destinos atendidos pela Flybondi podem ser comprados em https://flybondi.com/br.

Flybondi em números:

Começou a operar na Argentina em 2018 e já transportou mais de 10 milhões de pessoas



20% dos seus passageiros voam de avião pela primeira vez na vida



Tem uma frota de 15 aviões Boeing 737-800 NG com 189 assentos de classe única.



Voa para 18 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, Trelew, Tucumán, Puerto Madryn, Mar del Plata, Ushuaia, El Calafate y Comodoro Rivadavia.



Atualmente também voa para três destinos internacionais, todos no Brasil: Río de Janeiro, São Paulo e Florianópolis



Tem um market share doméstico de 26% e regional de 5% (maio 2024)



Sobre a Flybondi

A Flybondi é a primeira companhia aérea de ultra baixo custo (ultra low cost) da Argentina. Foi fundada em 2016 e iniciou suas operações em 26 de janeiro de 2018. Inaugurou o segmento low cost da indústria e cresceu graças à geração de novos passageiros, que antes não viajavam ou viajavam muito pouco.

O principal investidor da empresa é o Cartesian Capital Group LLC, seguido pela Yamasa Co. Limited e Givin Capital, bem como investidores privados da Argentina e da Europa. A Flybondi conta com executivos e investidores com vasta experiência no setor da aviação.

