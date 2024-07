flynas assina acordo para mais 75 aeronaves da Família A320neo e 15 A330neo Acordo estratégico da principal transportadora de baixo custo da Arábia Saudita expandirá a capacidade e o alcance da companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 13h55 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h55 ) ‌



flynas: mais 75 aeronaves da Família A320neo e 15 A330neo Divulgação Airbus

A flynas, a principal transportadora de baixo custo da Arábia Saudita, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Airbus para 75 aeronaves da família A320neo e 15 A330-900. Este acordo estratégico expandirá a capacidade e o alcance da companhia aérea e aumentará suas capacidades gerais de frota.

Assinado durante o Farnborough International Airshow na presença do Presidente da Autoridade Geral de Aviação Civil (GACA) da Arábia Saudita, Sua Excelência Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, do Presidente do Conselho da NAS Holding, Ayed Al Jeaid, do CEO e Diretor Executivo da flynas, Bandar Almohanna, e do CEO da Airbus Commercial Aircraft, Christian Scherer.

A nova aeronave se juntará a toda a frota Airbus da transportadora, servindo rotas internacionais, domésticas e regionais. A nova aeronave A330-900 ostentará uma configuração de duas classes, acomodando até 400 passageiros.

“Estamos entusiasmados em fortalecer ainda mais nossa parceria de longa data com a Airbus”, disse Bander Almohanna, CEO e diretor administrativo da flynas . “A família A320neo oferece desempenho operacional excepcional e benefícios ambientais, permitindo-nos oferecer experiências de viagem únicas e de baixo custo. Além disso, o A330neo aumentará nossas capacidades de longo curso com sua tecnologia avançada e eficiência, ao mesmo tempo em que dará suporte aos nossos planos de crescimento e ao programa peregrino da Arábia Saudita.”

O CEO da Airbus, Commercial Aircraft, Christian Scherer disse: “Estamos muito satisfeitos em expandir nossa parceria com a flynas por meio deste marco significativo para as aeronaves A320neo e A330-900. O A330neo permitirá que a flynas cresça ainda mais em mercados de fuselagem larga, aproveitando o A320, beneficiando-se da comunalidade única da Airbus. Ambos os tipos de aeronaves oferecem à flynas a versatilidade e a economia perfeitas para expandir para novos mercados, ao mesmo tempo em que oferecem aos seus passageiros a mais recente experiência de cabine e conforto. Estamos ansiosos para continuar nossa colaboração bem-sucedida com a flynas à medida que eles embarcam neste novo e emocionante capítulo.”

A adição da aeronave A330-900 dará suporte aos ambiciosos planos de crescimento da flynas. A companhia aérea prevê ganhos significativos de eficiência operacional ao combinar a nova aeronave widebody com sua frota A320neo existente. O A330-900 oferece maior capacidade e alcance a custos de assento inigualáveis, garantindo que a flynas possa competir efetivamente no crescente mercado regional, uma área de foco fundamental para a companhia aérea.

O A330neo oferece economia operacional imbatível, alimentado pelos motores Rolls-Royce Trent 7000 de última geração, apresentando novas asas e uma gama de inovações aerodinâmicas resultando em uma redução de 25 por cento no consumo de combustível e emissões de CO₂ em comparação com aeronaves concorrentes da geração anterior. O A330neo é capaz de voar 8.150 nm / 15.094 km sem escalas, proporcionando o máximo conforto com mais espaço para passageiros, um novo sistema de iluminação, os mais recentes sistemas de entretenimento a bordo e conectividade total em toda a cabine.

Assim como todas as aeronaves da Airbus, a família A330 já é capaz de operar com até 50% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF). O fabricante tem como meta ter sua aeronave com capacidade para até 100% de SAF até 2030.

