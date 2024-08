Forte crescimento da demanda por carga aérea continua em julho Demanda total, medida em toneladas de carga por quilômetro, aumentou 13,6% em relação aos níveis de julho de 2023, diz a IATA Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2024 - 16h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h21 ) ‌



A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os resultados dos mercados globais de transporte aéreo de carga de julho de 2024, que indicam crescimento anual forte e contínuo da demanda.

A demanda total, medida em toneladas de carga por quilômetro (CTKs*), aumentou 13,6% em relação aos níveis de julho de 2023 (14,3% nas operações internacionais). Este é o oitavo mês consecutivo de crescimento de dois dígitos da demanda em relação ao ano anterior, com níveis gerais atingindo números não vistos desde os picos recordes de 2021.

A capacidade, medida em toneladas de carga disponível por quilômetro (ACTKs), aumentou 8,3% em relação a julho de 2023 (10,1% nas operações internacionais). Esse aumento está relacionado ao crescimento de 12,8% da capacidade internacional de carga em aeronaves de passageiros devido ao fortalecimento dos mercados de passageiros, além do crescimento de 6,9% da capacidade internacional de cargueiros. Deve-se notar que o aumento da capacidade em aeronaves de passageiros é o menor em 40 meses, enquanto o crescimento da capacidade de cargueiros é o maior desde o salto excepcional registrado em janeiro de 2024.

“A demanda por carga aérea atingiu recordes no acumulado do ano em julho, com forte crescimento em todas as regiões. O transporte aéreo de carga continua se beneficiando do crescimento do comércio global, do comércio eletrônico em expansão e das restrições de capacidade no transporte marítimo. Com a alta temporada ainda por vir, este deve ser um ano muito forte para a carga aérea. E as companhias aéreas têm mostrado suas habilidades para lidar com as incertezas políticas e econômicas e atender com flexibilidade às tendências de demanda emergentes”, disse Willie Walsh, diretor geral da IATA.

Vários fatores devem ser destacados no ambiente operacional:

Em julho, o índice PMI de manufatura global indicou expansão de 50.2, enquanto o PMI de novos pedidos de exportação ficou em 49,4, abaixo da marca de 50, que é um indicador de contração.

A produção industrial permaneceu estável em julho em relação ao mês passado e o comércio internacional global aumentou 0,7%.

A inflação permaneceu relativamente estável em julho nos Estados Unidos, no Japão e na União Europeia, com taxas de inflação de 2,9%, 2,8% e 2,8%, respectivamente. Enquanto isso, a taxa de inflação da China aumentou 0,3 ponto percentual, atingindo 0,6%, o nível mais alto em cinco meses.

Desempenho por região em julho de 2024

‌



As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico relataram aumento de 17,6% na demanda por carga aérea em julho de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023 – o melhor entre as regiões. A demanda na rota comercial dentro da Ásia cresceu 19,8% em relação a julho de 2023, enquanto as rotas comerciais Europa-Ásia, Oriente Médio-Ásia e Ásia-África aumentaram 17,9%, 15,9% e 15,4%, respectivamente. A capacidade aumentou 11,3% em comparação com julho de 2023.

As transportadoras da América do Norte apresentaram aumento de 8,7% na demanda por carga aérea em julho de 2024 versus julho de 2023. O crescimento foi prejudicado em parte por cancelamentos de voos e fechamentos de aeroportos nos Estados Unidos e no Caribe devido ao furacão Beryl. A demanda na rota comercial Ásia-América do Norte, a maior rota comercial em volume, cresceu 10,8% em relação ao mesmo mês de 2023, enquanto a rota América do Norte-Europa teve o aumento modesto de 5,3%. A capacidade de julho aumentou 7,0% em comparação com julho de 2023.

‌



As transportadoras da Europa registraram aumento de 13,7% na demanda por carga aérea em julho de 2024 em relação a julho de 2023. A rota comercial Oriente Médio-Europa liderou o crescimento, com alta de 32,2%, mantendo uma sequência de crescimento anual de dois dígitos que teve início em setembro de 2023. A rota Europa-Ásia, o segundo maior mercado, cresceu 17,9%. As rotas dentro da Europa também apresentaram crescimento de dois dígitos, com alta de 15,5%. A capacidade de julho aumentou 7,6% em relação a julho de 2023.

As transportadoras do Oriente Médio apresentaram aumento de 14,7% na demanda por carga aérea em julho de 2024 versus julho de 2023. Conforme mencionado acima, a rota comercial Oriente Médio-Europa teve um desempenho particularmente bom, subindo 32,2%, à frente da rota Oriente Médio-Ásia, que cresceu 15,9% em relação a julho de 2023. A capacidade de julho aumentou 4,4% em comparação com julho de 2023.

‌



As transportadoras da América Latina registraram aumento de 11,1% na demanda por carga aérea em julho de 2024 versus julho de 2023. Assim como as transportadoras da América do Norte, o crescimento foi prejudicado em parte por cancelamentos de voos e fechamentos de aeroportos nos Estados Unidos e no Caribe relacionados ao furacão Beryl. A capacidade aumentou 9,4% em comparação com julho de 2023.

As companhias aéreas da África apresentaram aumento de 6,2% na demanda por carga aérea em julho de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023 – o pior resultado entre todas as regiões e o menor crescimento registrado em 2024. A demanda no mercado África-Ásia aumentou 15,4% em comparação a julho de 2023. A capacidade de julho aumentou 10,5% em relação a julho de 2023.