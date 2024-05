Forte crescimento da demanda por carga aérea continua no segundo trimestre

Alto contraste

IATA: forte crescimento anual da demanda por carga aérea no segundo trimestre (Lucas Batista)

A Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA) divulgou os resultados dos mercados globais de transporte aéreo de carga de abril de 2024, que indicam forte crescimento anual da demanda no segundo trimestre.

A demanda total, medida em toneladas de carga por quilômetro (CTKs*), aumentou 11,1% em relação aos níveis de abril de 2023 (11,6% nas operações internacionais). Este é o quinto mês consecutivo de crescimento de dois dígitos da demanda em relação ao ano anterior.

A capacidade, medida em toneladas de carga disponível por quilômetro (ACTKs), aumentou 7,1% em relação a abril de 2023 (10,2% nas operações internacionais).

“A demanda por carga aérea começou o segundo trimestre com um sólido aumento de 11,1%. Mesmo com muitas incertezas econômicas, parece que o forte desempenho da carga aérea está se consolidando. Nos últimos meses, essa demanda cresceu mesmo quando o índice PMI indicava uma possível contração. Agora, com o PMI indicando crescimento, as perspectivas de forte demanda contínua são ainda mais robustas”, disse Willie Walsh, diretor geral da IATA.

Vários fatores devem ser destacados no âmbito operacional:

Em abril, o PMI de manufatura global e o PMI de novos pedidos de exportação foram positivos (51,5 e 50,5, respectivamente). Esta é a primeira vez em dois anos que o PMI de novos pedidos de exportação apresenta crescimento.

A produção industrial aumentou 1,6% em março em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o comércio internacional global diminuiu 0,8%.

Em abril, a inflação permaneceu relativamente estável nos Estados Unidos, na União Europeia e no Japão, com taxas de 3,4%, 2,6% e 2,5%, respectivamente. A China apresentou aumento de 0,2% nos preços ao consumidor em relação ao mesmo período do ano anterior – um sinal positivo considerando as preocupações com a desaceleração econômica na China.

Desempenho por região em abril de 2024

As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico relataram aumento de 14,0% na demanda por carga aérea em abril de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023 – o melhor desempenho entre todas as regiões. A demanda dentro do próprio mercado asiático cresceu 13,2% em relação a abril de 2023, e a rota Ásia-Europa cresceu 17,7%. A rota Oriente Médio-Ásia aumentou 10,4%, com queda de 9,5 pontos percentuais (ppt) em relação ao crescimento registrado em março. A capacidade subiu 7,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

As transportadoras da América do Norte apresentaram aumento de 7,0% na demanda por carga aérea em abril de 2024 versus abril de 2023 – o pior desempenho entre as regiões. A demanda na rota comercial Ásia-América do Norte cresceu 7,3% em relação ao ano anterior, enquanto a rota América do Norte-Europa apresentou aumento de 5,6%, que foi o maior crescimento da demanda nesta rota desde setembro de 2022. A capacidade de abril subiu 4,0% em relação a abril de 2023.

As transportadoras da Europa apresentaram aumento de 12,7% na demanda por carga aérea em abril de 2024 em relação a abril de 2023. A demanda dentro do próprio mercado europeu aumentou 34,4% em comparação com abril de 2023, representando o maior crescimento anual em mais de uma década e um salto de 8,1 pontos percentuais em comparação com o mês anterior. As rotas Europa-Oriente Médio registraram aumento de 30,1% na demanda, com queda de 8,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior. A capacidade de abril aumentou 10,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As transportadoras do Oriente Médio apresentaram aumento de 9,4% na demanda por carga aérea em abril de 2024 versus abril de 2023. A rota Oriente Médio-Europa teve um desempenho particularmente bom, com crescimento anual de 30,1%, bem acima da rota Oriente Médio-Ásia, que cresceu 10,4% em relação a 2023. A capacidade de abril aumentou 5,7% em relação a abril de 2023.

As transportadoras da América Latina apresentaram aumento de 11,7% na demanda por carga aérea em abril de 2024 versus abril de 2023. A capacidade de abril subiu 9.8% em relação a abril de 2023.

As companhias aéreas da África apresentaram aumento de 10,6% na demanda por carga aérea em abril de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023. A demanda no mercado África-Ásia aumentou 25,8% em comparação com abril de 2023. A capacidade de abril subiu 18,7% em relação ao mesmo período de 2023.









