G20: LATAM orienta 11 mil passageiros afetados pelo fechamento do Santos Dumont

Toda a operação de suas três rotas será transferida para o Aeroporto do Galeão Foto: Rafael Luiz Canossa

A LATAM Brasil declarou que em razão da suspensão dos voos no aeroporto Santos Dumont pelas autoridades governamentais, precisou transferir toda a operação de suas três rotas deste aeroporto (de/para Brasília, Congonhas e Guarulhos) para o aeroporto do Galeão, nos dias 18 e 19 de novembro.

A medida foi necessária devido a determinação de fechamento do aeroporto no Rio de Janeiro durante a Cúpula do G20. Todos os 11 mil clientes da LATAM afetados por essa transferência podem verificar os novos itinerários dos seus voos diretamente no site da LATAM, em Minhas Viagens .

A restrição do Santos Dumont impactará diretamente a operação da LATAM. Como cuidado com os seus clientes, a companhia permitirá ao passageiro, caso queira, solicitar o reembolso ou alteração da sua viagem sem custos. Para compras realizadas por meio de Agências de Viagens ou canais de vendas corporativos, recomenda-se que o cliente entre em contato diretamente com o canal original, para solicitar reembolso ou alteração.

