GaleON ganha prêmio internacional como melhor inovação em comércio de viagem Plataforma digital de serviços do RIOgaleão auxilia experiência do passageiro no planejamento de viagens

‌



A+

A-

Plataforma digital de serviços do RIOgaleão auxilia passageiro Divulgação RIOgaleão

O RIOgaleão é o primeiro aeroporto no Brasil a contar com uma plataforma digital de serviços e comércio eletrônico para apoiar o passageiro no planejamento de viagem. A iniciativa foi reconhecida internacionalmente como Travel Commerce Innovation of the Year 2024 pela empresa TravelTech Breakthrough.

Pensando em inovar a experiência, o GaleON é um ativo tecnológico que oferece mais opções para quem quer garantir comodidade, conveniência e descontos. O e-commerce dispõe de reserva online para salas VIP e guarda-volumes, delivery de refeições e produtos de farmácia com entrega grátis nos portões de embarque, tarifa fechada para táxi, atendimento exclusivo no serviço de hospitalidade, e um serviço personalizado de personal shopper para duty free.

“A revolução digital está mudando a cara do turismo. O GaleON é um dos pilares estratégicos do RIOgaleão para a experiência do passageiro. Apostamos na inovação para levar mais conforto e praticidade aos viajantes com um ambiente digital onde o cliente ganha muito mais que benefícios e descontos”, afirma Karin Karling, gerente comercial do RIOgaleão.

A TravelTech Breakthrough é uma organização independente, fornecedora global de inteligência de marketing, que avalia e reconhece empresas, produtos e serviços de tecnologia de viagens e hospitalidade de destaque em todo o mundo.

Publicidade

O mercado global de empresas de tecnologia de viagens é estimado em US$ 12,5 bilhões até 2026. O impacto da tecnologia na indústria de viagens alcançou o aumento da eficiência e controle de custos, mais segurança com o rastreio de bagagens e passageiros e mais facilidade de comparar e explorar planos de viagem.

O GaleON facilita também o processo de compra e reserva com tarifas especiais em pacotes famílias com crianças, experiências VIP e assessoria para executivos, entre outros benefícios.

Publicidade