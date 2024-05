GE Aerospace aumentará a capacidade de MRO com ampliação de fábrica no Brasil Empresa investirá R$ 430 milhões na expansão da unidade de Três Rios (RJ)

Alto contraste

A+

A-

GE Aerospace: investimentos de R$ 430 milhões na expansão da unidade de Três Rios (GE Aerospace)

A GE Aerospace anunciou hoje que está expandindo sua fábrica de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) de Três Rios (RJ) com um investimento de R$ 430 milhões em resposta ao aumento do volume de clientes no Brasil. O trabalho de ampliação começou no início deste ano e a expectativa é de que esteja concluído até o fim do primeiro semestre de 2025. Com a atualização da fábrica, o local abrigará 500 funcionários da GE Aerospace.

“Com a expansão da fábrica de Três Rios, poderemos aumentar nossa capacidade de MRO, principalmente para os motores LEAP”, disse Luiz Froes, Diretor Executivo Regional e Vice-Presidente de relações governamentais da América Latina. “Isso será possível não apenas devido ao aumento do espaço e da equipe para realizar nossas atividades, mas graças à implementação do FLIGHT DECK, nosso modelo operacional proprietário de Lean. Poderemos otimizar a distribuição de peças e partes de motores em nossas unidades no Brasil, o que nos ajudará a atender à crescente demanda de nossos clientes em todo o mundo.”

Atualmente, a GE Aerospace fornece no Brasil serviços de MRO para mais de 500 motores anualmente. Os serviços incluem desmontagem/montagem de motores, manutenção/reparo/revisão, inspeção e testes. Quando a expansão da fábrica de Três Rios estiver concluída, espera-se que esse número aumente para mais de 800 motores ao ano.

“Esta expansão da planta é uma prova da confiança da GE Aerospace no trabalho que a Celma vem desenvolvendo em Três Rios desde 2018, e é um reflexo natural de como nossos clientes em todo o mundo esperam que continuemos a fornecer serviços de MRO de classe mundial com um foco implacável em Segurança, Qualidade, Entrega e Custo, nessa ordem. Estamos orgulhosos dessa expansão e gratos por todo o apoio que o Brasil tem dado aos nossos negócios ao longo dos anos”, disse Julio Talon, Gerente de Fábrica da Celma.

Publicidade

A ampliação resultará no aumento da capacidade de reparo dos motores CFM LEAP no Brasil. A fábrica de Três Rios foi inaugurada em 2018 e faz parte do complexo de fábricas da Celma no estado do Rio de Janeiro, que também inclui a fábrica principal da Celma, a 14 Bis, a Avio do Brasil e a fábrica do Rio de Janeiro no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

Sobre a GE Aerospace no Brasil

Publicidade

A GE Aerospace está presente no Brasil desde 1991, quando adquiriu uma participação minoritária na Celma. A Celma foi fundada em 1951 em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. A GE Aerospace equipa as frotas das três maiores companhias aéreas do Brasil e emprega diretamente cerca de 2.500 pessoas no Brasil, em cinco unidades, incluindo pessoal de manutenção e engenharia e equipes de vendas.

Sobre a GE Aerospace

Publicidade

A GE Aerospace (NYSE: GE) é líder global em propulsão, serviços e sistemas aeroespaciais, com uma base instalada de aproximadamente 44.000 motores de aeronaves comerciais e 26.000 motores de aeronaves militares. Com uma equipe global de 52.000 funcionários que se baseia em mais de um século de inovação e aprendizado, a GE Aerospace tem o compromisso de inventar o futuro do voo, elevar as pessoas e levá-las para casa em segurança.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.