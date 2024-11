Gestão da Aena no Aeroporto de Campo Grande completa 1 ano com melhorias ao passageiro Até 2026, serão entregues as obras de ampliação e modernização, com um novo andar superior e pontes de embarque para os passageiros (fingers) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/10/2024 - 20h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 20h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sistemas de climatização e de iluminação passaram por uma reforma completa para aumentar a eficiência Divulgação Aena Brasil

A Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, comemora 1 ano de administração do Aeroporto de Campo Grande. Neste período, a concessionária já implementou uma série de melhorias para o conforto do passageiro e maior eficiência operacional.

O sistema de climatização foi atualizado, houve aumento de mais de 30% de assentos na sala de embarque, instalação de mais pontos de energia no terminal e criação de um espaço kids, área de leitura e um ambiente pet friendly para quem viaja com animais.

O esforço da Aena já vem sendo reconhecido por órgãos regulatórios. Com os investimentos na área de segurança, o aeródromo de Campo Grande recebeu nota A, a máxima possível, da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) no Atestado de Capacidade Operacional (Acop) nos requisitos de Operações Aeroportuárias, Manutenção e Gerenciamento de Risco de Fauna.

As medidas para maior eficiência operacional implementadas pela Aena também podem ser comprovadas nesse período desafiador por conta de questões climáticas, no qual o Aeroporto de Campo Grande tem superado, sem impactos significativos, às operações.

‌



Principais melhorias no primeiro ano de gestão:

Requalificação de todas as instalações e serviços com reflexo direto na experiência dos passageiros

Retrofit do sistema de ar-condicionado

Aumento em mais de 30% dos assentos na sala de embarque

Colocação de tomadas em todas as linhas de assentos

Implantação do sistema de iluminação de led, garantindo a luminosidade adequada nos ambientes

Alteração de todo o layout e introdução de paisagismo pantaneiro

Instalação de iluminação de emergência, guarda corpo e sinalização de rotas de fuga

Melhora na comunicação visual do saguão para facilitar a identificação dos serviços existentes

Implementação do Espaço kids, um local seguro e divertido para as crianças

Criação do Embarque na Leitura, uma nova opção de entretenimento e cultura

Ambiente + Conforto, uma área de convivência para as famílias

Um ambiente amigável e acolhedor para os pets, reduzindo o estresse e aumentando a satisfação dos nossos companheiros durante sua espera

Início das obras de modernização

‌



Conforme cronograma definido pelo edital de concessão, a Aena tem um prazo até junho de 2026 para a conclusão das obras de modernização do Aeroporto de Campo Grande. O processo de contratação da construtora responsável pelas obras está na fase final, com previsão de início dos trabalhos nos próximos meses.

As reformas propostas vão permitir ao aeroporto atingir uma capacidade de 2,6 milhões de passageiros ao ano. São melhorias de grande porte, com a construção de um segundo piso no terminal de passageiros, instalação de pontes de embarque, reforma do pátio de aeronaves e ampliação do estacionamento. As reformas em Campo Grande também vão permitir que o aeroporto esteja preparado para receber voos internacionais.

‌



Principais melhorias após as obras:

Ampliação do terminal de passageiros em mais 2.000 m²

Sala de embarque com 5 portões em área de 1.036 m²

Restituição de bagagem com 2 esteiras em área de 373 m²

Balcões de check-in com 20 posições em área de 190 m²

3 controles de segurança (raios-x) com 113 m²

Ampliação do estacionamento

Reforma do pátio com 11 posições de estacionamento para aeronaves tipo C

Implantação de pontes de embarque (fingers)

Possibilidade de atender voos internacionais

Realocação do ponto de abastecimento de aeronaves, da área externa para a área interna do aeroporto

Construção de uma saída rápida da pista para acesso de aeronaves à área militar

Sobre a Aena Brasil

Aena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos, gerindo 78 aeroportos e dois heliportos em cinco países. A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques. Em 2023, seus aeroportos movimentaram mais de 410 milhões de passageiros, sendo 283 milhões na Espanha e 41 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os equipamentos de infraestrutura do Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS). Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB). Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de participar na gestão de aeroportos no México (12) e Jamaica.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.