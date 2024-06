Gohobby leva "carro voador" pela primeira vez ao Catarina Aviation Show

Alto contraste

A+

A-

Gohobby: "carro voador" pela primeira vez no Catarina Aviation Show (@BrunoVanEnck)

A 3ª edição do Catarina Avation Show reúne nomes do mercado da aviação executiva e da indústria automotiva. Com mais de 5 mil visitantes e 49 expositores, o evento fechado e exclusivo para convidados, organizado pela JHSF e NurnbergMesse Brasil, traz super máquinas, como jatos, aviões, embarcações e, neste ano, também apresenta o eVTOL 216-S importado pela Gohobby.

Desde dezembro do ano passado, a empresa tem levado o eVTOL para uma turnê de eventos e exposições. A etapa Brasil da Fórmula E, o Agrishow e o Drone Show foram algumas das agendas que a Gohobby participou com o carro voador, onde marcas, empresas e pessoas puderam ver de perto o futuro da mobilidade aérea urbana.

De acordo com levantamento do MundoGeo, o Brasil é o terceiro maior mercado de eVTOLs do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Desde que trouxe o modelo da EHang para o país, a Gohobby já soma 16 encomendas do equipamento e acredita que o número deve crescer bastante até o fim de 2024.

“Já sabíamos que a recepção ao carro voador aqui no Brasil seria bastante positiva, mas o interesse do público foi além de nossas expectativas. A Gohobby acredita que o eVTOL é o futuro da mobilidade e estamos felizes e trabalhando duro para que esse futuro esteja cada mais próximo”, conta Adriano Buzaid, CEO da Gohobby.

Publicidade

Além do carro voador, a empresa também leva drones DJI da linha Agro e Enterprise.

Sobre o carro voador:

Publicidade

O eVTOL 216-S transporta até duas pessoas e bagagem de mão, com uma carga útil total de 220 kg em um alcance de 30 km. Opera com 12 baterias independentes e 16 motores. O piloto não voa dentro da aeronave, já que o eVTOL é pilotado remotamente e automaticamente, por meio do sistema inteligente de comando e controle da EHang, que permite ao piloto planejar, comandar, validar, executar, monitorar e assumir o controle do voo, em tempo real, a partir do solo.

Sobre a Gohobby:

Publicidade

Atuando no mercado brasileiro desde 2010, a Gohobby é a maior importadora e distribuidora de drones do Brasil e da América Latina. A empresa é uma figura proeminente no mercado brasileiro de VANTs - Veículos Aéreos Não Tripulados, especializando-se na importação e distribuição de aeronaves, oferecendo soluções inovadoras para uma ampla variedade de setores e necessidades, como empresas, agronegócio, industria, transporte de passageiros e outros. A empresa vem crescendo em média 100% ao ano desde sua fundação e pretende atingir R$500 milhões em receita anual até 2026.

Em 2011, a empresa se consolidou como a primeira importadora de drones no Brasil.

Catarina Aviation Show 2024

Data: 13 a 15 de junho

Horário: 13 e 14 de junho das 11h às 19h

15 de junho das 10h às 17h

Endereço: São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional - Rod. Pres. Castello Branco, km 62 - São Roque, SP, 18132-900









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.