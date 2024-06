GOL adiciona mais de 2.400 voos à malha doméstica durante a alta temporada de julho Em comparação com junho de 2024, a capacidade das férias será 24% maior, com a inserção de 461 mil novos assentos e 12 rotas sazonais

GOL: total de 18.500 voos em julho (Divulgação Gol Linhas Aéreas)

A GOL Linhas Aéreas, principal Companhia Aérea do Brasil, anuncia sua malha aérea doméstica para o mês de julho, alta temporada de inverno. No mercado nacional, a GOL promove a adição de mais de 2.400 voos no período, totalizando 18.500 operações que incorporam 461.000 novos assentos. Dessa forma, a capacidade da empresa cresce 24% em julho, em comparação com o mês de junho de 2024, baixa temporada.

Entre os destaques da alta temporada doméstica da GOL estão as novas rotas sazonais especialmente criadas para suprir a demanda acentuada por viagens de lazer durante as férias de julho e a partir delas. Para oferecer uma experiência de viagem ainda mais cômoda, a Companhia fará ligações diretas entre cidades do Sul e do Sudeste, entre as duas regiões e o Nordeste, região também contemplada com mais voos a partir do aeroporto central de São Paulo - Congonhas (CGH), complementando a oferta ampla de decolagens já existente a partir de Guarulhos (GRU), o maior hub da GOL no País.

Conheça as 12 rotas sazonais e domésticas da GOL que iniciam em junho e julho de 2024:

Aracaju (AJU)-São Paulo/Congonhas (CGH): de 1º/07 a 4/08

Belo Horizonte/Confins (CNF)-São Luís (SLZ): de 2/07 a 1º/08

Belo Horizonte/Confins (CNF)-Fortaleza (FOR): de 4/07 a 4/08

Curitiba (CWB)-Salvador (SSA): de 29/06 a 10/08

Porto Seguro (BPS)-Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG): 1º/07 a 3/08

Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG)-Goiânia (GYN): de 3/07 a 11/08

São Paulo/Congonhas (CGH)-Maceió (MCZ): de 1º/07 a 4/08

São Paulo/Congonhas (CGH)-Foz do Iguaçu (IGU): de 1º/07 a 4/08

São Paulo/Congonhas (CGH)-João Pessoa (JPA): de 1º/07 a 4/08

São Paulo/Congonhas (CGH)-Natal (NAT): de 1º/07 a 5/08

São Paulo/Guarulhos (GRU)-Palmas (PMW): (Palmas) - a partir de 1º/07

São José dos Campos (SJK)-Salvador (SSA): de 2/07 a 31/07

“A temporada de férias de julho é o período ideal para a visitação de paraísos brasileiros como os Lençóis Maranhenses (MA) e o Jalapão (TO), cujo acesso é feito a partir das capitais São Luís e Palmas, respectivamente. Pensando nestes e em muitos outros destinos em todo o País, que reúnem praias e outras belezas naturais, cultura, história, compras e gastronomia, a GOL planejou uma malha aérea doméstica de alta temporada que atende a todos os seus públicos, de norte a sul do Brasil”, diz Bruno Balan, gerente de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

As principais cidades que apresentam o maior crescimento na oferta de voos GOL na alta temporada, na comparação com junho/2024, são capitais em todas as regiões brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Manaus e Natal, facilitando o deslocamento de famílias, turistas e cargas pelo Brasil.

As operações da GOL durante a alta temporada de inverno serão realizadas com as modernas aeronaves Boeing 737, com capacidade de até 186 passageiros.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.









