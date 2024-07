GOL amplia em 50% a oferta de voos no Pará em julho A expansão das frequências favorece as quatro bases da Companhia no segundo semestre de 2024: Belém, Parauapebas/Carajás, Marabá e Santarém

GOL: Pará e a região Norte foram homenageados na primeira aeronave temática da GOL para a iniciativa “Conheça o Brasil: Voando” Edu Viana / Divulgação GOL

A GOL Linhas Aéreas, principal Companhia Aérea do Brasil, anuncia para o terceiro trimestre deste ano (julho a setembro) uma expansão da oferta de voos em suas bases localizadas no Pará: Belém, Carajás, Marabá e Santarém. Em julho, durante a alta temporada de inverno, o aumento de frequências no Estado chega a 50%, em comparação com abril de 2024.

Os investimentos da GOL para ampliar a malha aérea que atende seus Clientes no Pará e em todo o Brasil não se restringem ao mês de férias. Em agosto e setembro, por exemplo, o incremento da oferta de pousos e decolagens no Estado atinge, respectivamente, 40% e 30%, um aumento médio de 37% na comparação do terceiro com o segundo trimestre de 2024.

Seguem os destaques da malha aérea nas quatro bases paraenses da GOL:

Belém (BEL): 50% de aumento na oferta de voos no mês de julho. Os voos diretos para o Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG) passam de 2 semanais para 7, tornando-se diários. Já para São Paulo/Guarulhos (GRU), as atuais 8 frequências por semana sobem para 12. Para Macapá (MCP), as operações da Companhia serão 11 semanais, contra as 6 anteriores - uma expansão de 5 voos por semana. E, por fim, rumo a Santarém, as 4 saídas semanais hoje vigentes saltam para 9 em julho (+5 voos semanais).

Parauapebas/Carajás (CKS): em 1º de junho, a GOL dobrou a oferta de voos com destino a Belo Horizonte/Confins (CNF), de 2 (às terças e quintas-feiras) para 4 semanais (incluindo a segunda e a sexta-feira). As novas frequências, no início e no final da semana, vêm a atender a demanda acentuada nos dias de pico das viagens corporativas.

Marabá (MAB): no Aeroporto João Corrêa da Rocha, a Companhia mais do que dobra a oferta de voos, de 3 para 7 partidas semanais para Brasília (BSB).

Santarém (STM): ampliação de 70% na oferta de pousos e decolagens. Para Belém, serão acrescidas 5 operações semanais (de 4 para 9), e, para Manaus (MAO), 1 frequência semanal (de 6 para 7 voos por semana).

“A GOL opera no Pará uma malha aérea consistente, disponibilizando aos paraenses opções para se deslocar dentro do próprio estado, entre estados da região Norte, para a capital federal e importantes capitais do Sudeste e ainda para o exterior - caso de Paramaribo, no Suriname. O aumento da oferta de voos a partir de julho e no segundo semestre, nas quatro bases paraenses da Companhia, é um reflexo dos investimentos da GOL em um estado de importância vital para a região Norte e para o País, e uma resposta à acolhida de nossos Clientes, que, a partir da alta temporada de inverno, poderão voar com ainda mais opções e comodidade”, afirma Bruno Balan, gerente de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, elogia a iniciativa da GOL e ressalta que a ação se soma aos esforços pelo aumento da conectividade aérea nacional e do fluxo turístico no País. “Esse é mais um resultado do diálogo próximo e da união de forças entre o Governo Federal e o setor aéreo, com reflexos extremamente positivos no sentido de proporcionar aos viajantes novas opções de voos ligando importantes destinos brasileiros. Destinos estes que também se beneficiam de uma maior movimentação econômica por meio do turismo, favorecendo a geração de mais empregos e renda à população local”, enfatiza.

“Conheça o Brasil: Voando”: de início, o Pará

Em fevereiro deste ano, a GOL foi a primeira Companhia Aérea brasileira a apresentar uma aeronave temática como parte da iniciativa “Conheça o Brasil: Voando”. O Boeing 737 MAX da GOL traz, na lateral externa, os traços do legendário Mercado Ver o Peso, de Belém, uma forma de homenagear o estado do Pará e divulgar os destinos da região Norte do País.

Idealizada pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a iniciativa “Conheça o Brasil: Voando” visa reunir esforços do Governo Federal e da iniciativa privada para desenvolver ações voltadas ao estímulo às viagens no Brasil, à democratização do acesso, à aviação civil e à redução do custo operacional das empresas aéreas.

