GOL anuncia aumento da oferta de voos na Região Metropolitana de Porto Alegre e no interior gaúcho A partir do dia 15 de julho, serão 4 novos voos semanais diretos entre a base aérea de Canoas - ParkShopping e o aeroporto de Congonhas, complementando as 9 operações atuais em ligação com Guarulhos

GOL: mais voos para a região metropolitana de Porto Alegre e interior gaúcho (Vinicius Magalhaes)

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia Aérea do Brasil, anuncia o aumento da oferta de voos para Porto Alegre, cujas operações vêm acontecendo desde o dia 1º de junho na base aérea de Canoas - ParkShopping (QNS), na Região Metropolitana da capital gaúcha. A partir de 15 de julho, os atuais 9 voos semanais diretos entre Canoas e São Paulo passarão a 13 voos semanais - nessa data, 4 novas operações adicionais de ida e volta serão disponibilizadas semanalmente para o aeroporto central de São Paulo, Congonhas (CGH). Atualmente, a oferta da Companhia está concentrada para o aeroporto internacional de Guarulhos (GRU).

A cidade de Caxias do Sul (CXJ), na Serra Gaúcha, também será contemplada com mais voos da GOL a partir de agosto de 2024. Hoje a Companhia faz 1 voo diário e direto entre Caxias e o aeroporto de Congonhas (CGH). No dia 5 de agosto, dará início à segunda operação diária e, no dia 12 do mesmo mês, a mais um voo, totalizando até 3 saídas por dia entre o interior gaúcho e a capital paulista.

Por fim, em Pelotas (PET), importante polo no sul gaúcho, a Companhia amplia em junho a oferta atual de 3 para 4 voos semanais. Já a partir de agosto, até o final de outubro, os voos na cidade serão operados 6 dias na semana, de domingo a sexta. As operações são para o aeroporto internacional de Guarulhos (GRU).

A GOL continua sensibilizada com a necessidade da população da capital gaúcha, assim como de todo o estado do Rio Grande do Sul, de ter a conectividade restabelecida gradativamente neste momento de retomada do Estado.

“O aumento da oferta de voos da GOL em Canoas, Caxias do Sul e Pelotas é de extrema importância para o resgate da força logística no Rio Grande do Sul, neste momento de restabelecimento das atividades econômicas e do retorno progressivo das viagens aéreas no estado. A comunicação de Canoas com Congonhas, em complementação à oferta hoje vigente para Guarulhos, é outro ponto forte dessas operações. Além de passageiros, os novos voos serão também cruciais para o incremento do transporte de cargas de e para o Rio Grande do Sul”, afirma Rafael Araújo, diretor executivo de Planejamento da GOL.

Canoas em nova ligação com Congonhas

A partir de 15 julho, os novos voos entre Canoas - ParkShopping e Congonhas virão a complementar a atual oferta de decolagens para Guarulhos, que será mantida. Às terças, quartas, quintas e domingos, o voo G3 9186 deixará o aeroporto central de São Paulo às 15h50, pousando na região metropolitana de Porto Alegre às 17h35. Nos mesmos dias da semana, a volta acontecerá às 19h05 (voo G3 9187), partindo de Canoas, com aterrissagem em Congonhas às 20h45. [Veja tabela abaixo].

Todo o atendimento aos Clientes em Canoas tem como ponto focal o ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4.545, Marechal Rondon, Canoas). Os processos de check-in, despacho de bagagem, embarque e desembarque são realizados unicamente no ParkShopping Canoas, e não na base aérea militar de Canoas, situada em área vizinha ao estabelecimento comercial.

Caxias do Sul: 3 voos diários em agosto

A GOL opera hoje 1 voo diário de ida e volta, de segunda a domingo, entre Caxias do Sul e o aeroporto de Congonhas. A saída de São Paulo se dá às 10h40, e a aterrissagem na Serra Gaúcha, às 12h10. Já a volta de Caxias acontece às 12h50, com pouso em Congonhas às 14h25.

A partir de 5 de agosto, 1 novo será adicionado à malha. O G3 9056 partirá de Congonhas às 12h00 e descerá em Caxias do Sul às 13h30, de segunda a sábado e aos domingos. O retorno será às 14h10 (voo G3 9057), com pouso em São Paulo às 15h45, nos mesmos dias da semana. Em 12 de agosto terá início mais 1 voo diário (de segunda a domingo): o G3 9030 decolará de Congonhas às 17h55, com aterrissagem em Caxias às 19h25; já o voo da volta (G3 9031) sairá da Serra Gaúcha às 6h30 e chegará em São Paulo às 8h05.

As operações da GOL na base aérea de Canoas - ParkShopping, em Caxias do Sul e Pelotas são realizadas com as modernas aeronaves Boeing 737, com capacidade para até 186 passageiros.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação, em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,9 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.









